Es tendencia:
logotipo del encabezado
Serie B2

Estuvo 7 años preso por narcotráfico y se convirtió en el héroe de su equipo al marcar el gol del ascenso con una tobillera electrónica

Yuri de Carvalho da Silva fue quien anotó el último gol ante Macaé para el título en la Serie B2 del Campeonato Carioca.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Goytacaz Futebol Clube celebra el ascenso.
© Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro - FerjGoytacaz Futebol Clube celebra el ascenso.

En el mundo futbolístico hay muchísimas historias. Pero los lectores quedan cautivados con las más llamativas, como ocurre en este caso con un jugador que anotó el gol que le dio el título y el ascenso a Goytacaz Futebol Clube tras lo que fue la goleada ante Macaé, por la Serie B2 del Campeonato Carioca.

Yuri de Carvalho da Silva estuvo preso durante siete años por narcotráfico, en el Centro de Detención Dalton Crespo de Castro, y en mayo del corriente le otorgaron un régimen con menos restricciones, lo que le permitió jugar con una tobillera electrónica.

Tras ingresar en el complemento, con Goytacaz imponiéndose por 3-1, el futbolista, que fue detenido en 2018, terminó de liquidar el pleito a los 50 minutos del segundo tiempo: amagó al arquero con facilidad y anotó el gol del 4-1 para el ascenso.

La historia generó un gran revuelo desde hace algunas semanas, cuando se produjo su regreso a las canchas. Pero ahora que anotó un gol, tomó mayor trascendencia. Y desde la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (FERJ) explicaron su postura: “Con la misión de ir más allá del terreno de juego, reforzando la búsqueda del desarrollo de los ciudadanos antes que de los atletas, la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro entiende que la inclusión y la rehabilitación son una función primordial del deporte“, indicaron.

Tweet placeholder

Además, en diálogo con GeGlobo, añadieron que “en cuanto a la participación del atleta con un brazalete electrónico de tobillo, un dispositivo de monitoreo del sistema judicial, la FERJ buscará información sobre si existe una prohibición legal para ejercer la actividad profesional a fin de evitar un error de juicio en el caso“.

Publicidad

DATOS CLAVES

Emotivo momento en Boca: Frank Fabra se despidió entre lágrimas tras 9 años y 8 títulos

ver también

Emotivo momento en Boca: Frank Fabra se despidió entre lágrimas tras 9 años y 8 títulos

Tras la sanción de AFA que recibió Estudiantes, la medida que tomó Juan Sebastián Verón

ver también

Tras la sanción de AFA que recibió Estudiantes, la medida que tomó Juan Sebastián Verón

  • Yuri de Carvalho da Silva anotó el gol del 4-1 usando una tobillera electrónica.
  • El jugador cumplió 7 años de prisión por narcotráfico y regresó en mayo.
  • Goytacaz logró el título y ascenso en la Serie B2 tras vencer a Macaé.
julián mazzara
Julián Mazzara

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    jpasman
    toti pasman

    Paredes mejoró a Boca, pero yo esperaba mucho más de él: demostró que no es Messi y que solo no gana campeonatos

    ggrova
    german garcía grova

    Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

    Lee también
    Atento Colapinto: la fuerte decisión que tomó Alpine con uno de sus pilotos de Fórmula 1 tras finalizar la temporada
    FÓRMULA 1

    Atento Colapinto: la fuerte decisión que tomó Alpine con uno de sus pilotos de Fórmula 1 tras finalizar la temporada

    Aprovechó un parate por lesión para aumentarse los pechos y ahora volvió al Circuito WTA
    Tenis

    Aprovechó un parate por lesión para aumentarse los pechos y ahora volvió al Circuito WTA

    Con tres definidos y uno en duda, los jugadores de Boca que tuvieron su último entrenamiento
    Boca Juniors

    Con tres definidos y uno en duda, los jugadores de Boca que tuvieron su último entrenamiento

    Verón va al TAS por la sanción a Estudiantes
    Fútbol Argentino

    Verón va al TAS por la sanción a Estudiantes

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
    Better Collective Logo