Estuvo 7 años preso por narcotráfico y se convirtió en el héroe de su equipo al marcar el gol del ascenso con una tobillera electrónica

En el mundo futbolístico hay muchísimas historias. Pero los lectores quedan cautivados con las más llamativas, como ocurre en este caso con un jugador que anotó el gol que le dio el título y el ascenso a Goytacaz Futebol Clube tras lo que fue la goleada ante Macaé, por la Serie B2 del Campeonato Carioca.

Yuri de Carvalho da Silva estuvo preso durante siete años por narcotráfico, en el Centro de Detención Dalton Crespo de Castro, y en mayo del corriente le otorgaron un régimen con menos restricciones, lo que le permitió jugar con una tobillera electrónica.

Tras ingresar en el complemento, con Goytacaz imponiéndose por 3-1, el futbolista, que fue detenido en 2018, terminó de liquidar el pleito a los 50 minutos del segundo tiempo: amagó al arquero con facilidad y anotó el gol del 4-1 para el ascenso.

La historia generó un gran revuelo desde hace algunas semanas, cuando se produjo su regreso a las canchas. Pero ahora que anotó un gol, tomó mayor trascendencia. Y desde la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (FERJ) explicaron su postura: “Con la misión de ir más allá del terreno de juego, reforzando la búsqueda del desarrollo de los ciudadanos antes que de los atletas, la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro entiende que la inclusión y la rehabilitación son una función primordial del deporte“, indicaron.

Además, en diálogo con GeGlobo, añadieron que “en cuanto a la participación del atleta con un brazalete electrónico de tobillo, un dispositivo de monitoreo del sistema judicial, la FERJ buscará información sobre si existe una prohibición legal para ejercer la actividad profesional a fin de evitar un error de juicio en el caso“.

