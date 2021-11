"No puedo discutir con un fanático", sentenciaba Riquelme hacia Nicolás Distasio en el programa de TNT Sports "Halcones y Palomas" cuando discutían sobre el presente de Boca, y el periodista con un firme fanatismo por River en lugar de preguntarle a Román, trataba de contradecir el análisis propinado por el vicepresidente del Xeneize.

Esto generó un clima tenso en el programa del martes, y lejos de quedar atrás, en la edición del miércoles el tema nuevamente fue impulsado por Distasio, aunque esta vez sin la presencia del Torero en el programa.

Allí, el panelista comenzó con una fuerte frase, pero que terminó siendo insignificante luego de todo lo que dijo: "Riquelme es un vendehumo", sentenció; y luego habló sobre las repercusiones personales que tuvo su cruce del día anterior: "Ayer me llegaron un montón de mensajes de gente de Boca. Está siendo observado. El sábado convivió con el murmullo en la cancha".

Más tarde, Distasio siguió con un análisis prácticamente no verbal de cómo había estado Riquelme en la entrevista: "Él en la nota dijo 12 o 13 veces: ‘Soy fanático de Boca’. Lo vi muy nervioso. Le temblaba la mano, estaba tenso, mal, no lo vi cómodo. Seguro está acostumbrado a otro tipo de entrevistas o a otra situación más amena. Fue una catarata de contradicciones e irregularidades".

Además, se atrevió a hacer una comparativa entre Riquelme como dirigente y Passarella cuando estuvo en River: "Riquelme agarró un club ordenado competitivo y con un colchón de puntos muy importante. Pasarella empeoró lo que ya estaba mal". Por último, sobre esto, le dejó un particular y picante consejo (?): "Guarda con hacerse dueño de los clubes, que subestimando la elección del voto, dijo ayer (martes): 'yo me voy a quedar acá, sabes todo lo que me voy a quedar acá', y se afirmaba como perpetuándose en el poder. Ojo con eso, porque el futbol es muy cambiante; hoy, seguís siendo el ídolo futbolístico. Si el equipo deja de tener estos dos años fabulosos que dijo él, posiblemente, empiece a tener más reproches. Está en un lugar donde él ya no tiene decisión como tenía antes. La política ensucia a todos, hasta al más limpio". Picante.