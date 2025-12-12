El jefe de Alpine elogió el nivel de Franco Colapinto y Pierre Gasly en la Fórmula 1: “Han sido mejores que sus autos”

Luego de que la temporada 2025 de la Fórmula 1 haya llegado a su final y mientras se lleva a cabo el receso, todos los cañones empiezan a apuntar a lo que será el 2026. Sin embargo, aún se siguen sacando conclusiones de lo ocurrido este año y ese es el caso de Alpine. En un flojo desempeño de Franco Colapinto y Pierre Gasly, desde la escudería salieron en defensa de los pilotos.

Steve Nielsen, jefe de la escudería francesa en la máxima categoría del automovilismo, se encargó de analizar lo que fue el rendimiento de los corredores. Lejos de criticarlos, se tomó unos segundos para elogiarlos y sorprendió a todos en el ambiente. Así, el argentino y el galo, recibieron unas palabras motivadoras del líder del equipo mientras están de vacaciones.

Lo cierto es que Steve brindó una breve entrevista en exclusiva con La Nación e hizo referencia al desempeño de Franco y Pierre durante la temporada 2025. “Pienso que los dos pilotos que tenemos ahora han sido mejores que sus autos“, sentenció Nielsen en primera instancia. Luego, añadió: “La brutal realidad es que nuestro coche no fue lo suficientemente rápido”.

Colapinto y Gasly, la dupla de pilotos en Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

En una línea parecida a lo mencionado anteriormente, pero esta vez enfocado en el 2026, el líder de Alpine amplió su discurso al respecto. “Necesitamos hacer un coche mucho mejor“, expresó con un tono tajante y resaltado la importancia del vehículo que ahora tendrá motor Mercedes. “Veremos si nuestros pilotos son capaces de estar a la altura de él“, resaltó pocos segundos más tarde.

De nuevo sobre el monoplaza denominado A526 que tendrá fuertes modificaciones y muchas mejoras, Nielsen manifestó: “Hemos hecho todas las cosas correctas. El chasis ha pasado su prueba de choque. Es más ligero, es más fuerte y se lo ve bien, pero cada equipo que construye un coche te dirá que es bueno. Lo que realmente decide eso es lo que sucede en el circuito”.

Steve Nielsen, Director de Equipo de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

En definitiva, el líder de la escudería francesa no titubeó al destacar lo hecho por Colapinto y Gasly durante la pésima temporada 2025 que vivió Alpine por haber priorizado el vehículo que tendrán a disposición a partir del próximo año. Además, al igual que ambos pilotos anunciaron en los últimos días, Nielsen reveló que se espera un 2026 mucho más positivo que lo que fue este año.

