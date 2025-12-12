A lo largo del último tiempo, los directivos de Barcelona comenzaron a coquetear con la posibilidad de, en el próximo mercado de pases, concretar el arribo de Julián Álvarez, quien no está atravesando un buen cierre de año en las filas de Atlético de Madrid.

Las críticas sobre la Araña se hicieron presentes, y más de un fanático pidió por su salida, ya que creen que, desde el momento en que el Blaugrana comenzó a sondear la posibilidad de incorporarlo, su nivel decayó. Y lo tomaron como un sinónimo de que ya no tiene la mente en el Colchonero.

Debido a que es difícil que emigre, principalmente porque Enrique Cerezo no quiere dejarlo salir y solo lo haría por la cláusula de rescisión fijada en 500.000.000 de euros. Mientras tanto, según expresan desde El Nacional de Cataluña, los barcelonistas tienen en mente a Lautaro Martínez para poder cubrir el hueco que deje Robert Lewandowski, quien tiene contrato hasta mediados del año venidero y no continuaría.

El Toro, uno de los mejores atacantes del mundo, en más de una ocasión apareció en el radar del club blaugrana. Sin embargo, nunca lograron entablar una negociación para sumarlo. Y más allá de que su vínculo finaliza a mediados de 2029, en las últimas horas, cuando fue galardonado por La Gazzetta dello Sport en los Gazzetta Sport Awards, le preguntaron por su futuro.

“¿Qué tal Zanetti? Claro que sí”, exclamó cuando le consultaron si jugaría en Inter de por vida. Y agregó: “Mi familia y yo nos sentimos geniales aquí; hemos puesto raíces en Milán. Acabo de firmar un nuevo contrato, así que no hay razón para que me vaya“. De esta manera, es prácticamente imposible que los españoles se queden con los jugadores que estarán en el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Lautaro Martínez celebra su gol ante Como.

Más allá de su postura, el delantero de 28 años, nacido en Bahía Blanca, también es el objetivo de Racing, pero no para este mercado, sino que para más adelante. Sin embargo, y con un trabajo minucioso, el presidente Diego Milito -ídolo en Inter- ya está empezando a tentarlo para que pueda darse el gran retorno hacia el club que lo vio nacer.

