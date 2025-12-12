La denuncia penal de ARCA a AFA por presuntas irregularidades fiscales

La Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), formalizó este viernes una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta comisión del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.

Según la presentación que recayó en los tribunales del fuero penal económico, el monto de la maniobra investigada ascendería exactamente a $7.593.903.512,23. La investigación preliminar, impulsada por la División Penal del sector de Control de Grandes Contribuyentes, apuntaría a irregularidades detectadas durante los meses de agosto y septiembre pasados, sumado a supuestos aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre del corriente año.

La gravedad de la acusación radicaría en la naturaleza de los fondos. No se trataría de impuestos que la AFA debe pagar por su propia actividad, sino de dinero que la entidad, actuando como agente de retención, descontó a terceros (empleados, proveedores o clubes) y que, por ley, debía girar al fisco

La normativa vigente establece que el delito penal tributario se configuraría cuando transcurren más de 30 días desde el vencimiento de la obligación sin que el agente de retención deposite el dinero en las arcas del Estado. Debido a que la AFA no habría cumplido con ello, estaría dentro de los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.

Igualmente, el informe técnico indicaría que una parte de los montos (específicamente los referidos a contribuciones de Seguridad Social) habrían sido regularizados el pasado 10 de diciembre, aunque el grueso de las retenciones impositivas permanecería impago a la fecha.

El escrito presentado, que llevaría la firma de las autoridades de la División Penal, detallaría que se detectó la falta de pago dentro de los plazos legales de diversas declaraciones juradas. Específicamente, se trataría de los regímenes de retención impositiva conocidos como SIRE IVA y SICORE Ganancias. Al momento de los hechos investigados, Claudio Chiqui Tapia figuraría como Presidente y administrador de la clave fiscal de la institución.

