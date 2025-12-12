Gastón Edul se refirió a su polémica frase sobre la crisis institucional de Boca: “Hoy diría que el año de River fue peor”

Resulta difícil analizar el 2025 de Boca y el de River. Ninguno de los dos gigantes del fútbol argentino tuvo un año positivo y cada uno recibió golpes deportivos que resonaron en el ágora nacional. Un equipo de Marcelo Gallardo sin títulos y con varias eliminaciones de peso hicieron tambalear su figura en Núñez, mientras que el Xeneize se repuso y logró ciertos objetivos sobre fin de año, pero no alcanzaron para levantar los fracasos que se acumularon durante la temporada.

Antes de este pequeño repunte de Boca, que se detuvo con la eliminación reciente ante Racing en semis del Clausura, la crisis resonaba con más fuerza en Brandsen 805 que en River. En ese contexto, el periodista Gastón Edul soltó una frase que retumbó entre los hinchas del club de la Ribera.

Cuando fue de invitado a “La noche de Mirtha”, programa de la Chiqui Legrand, Edul analizó el momento de Boca y fue muy duro con la dirigencia de Juan Román Riquelme. “A estas alturas, es una gestión que no funciona. Fracasó. Es la peor racha de su historia. Es la primera vez en 120 años que Boca estuvo 11 partidos sin ganar. Es el peor año de la historia, y además se suma lo institucional. Hoy el club está sin rumbo y eso también tiene que ver con las decisiones que se tomaron desde arriba”, sostuvo el periodista de la Selección Argentina.

Meses más tarde, con otro tipo de realidad para Boca y para River, el jornalista se refirió a aquellas frases mencionadas que causaron polémica. En un mano a mano con Flavio Azzaro en su canal de YouTube, Edul no esquivó la pregunta que se le hizo referida a los insultos que recibe de parte de los hinchas xeneizes.

“Las puteadas fueron por lo que dije en la mesa de Mirtha. Ellos se enojaron por el término que usé, que Boca atravesaba una ‘crisis institucional’. Cuando fui a la mesa, en ese momento, Boca estaba muy mal, realmente muy mal. Tomaron varias decisiones apresuradas. Sabía, por ejemplo, que Paredes había querido ir antes, y que estuvo muy cerca pero no se dio. Después, Riquelme aceleró por Paredes…”, comenzó Edul.

En sintonía, sostuvo: “Si yo hoy tuviese que ir a la mesa de Mirha de nuevo, pero mañana, diría que el año de River terminó siendo peor que el de Boca. Pero cuando dije lo que dije, estaba claro que el 2025 de Boca era peor que el de River”.

Luego, para aclarar la situación, Gastón Edul expresó: “No me preocupa que me puteen, sé que no son todos los hinchas de Boca. No tendría que haber usado el término ‘crisis institucional’, quizás era decir ‘crisis deportiva’. A lo que me quise referir es que Boca estaba mal por las decisiones que tomaron sus dirigentes, incluido Riquelme. Lo hice sabiendo que había mucha gente que se iba a enojar”.

Para cerrar, dejó una tajante frase: “Ahora, para mí, le hace más daño a un club un hincha que es más fanático de una persona que de su club. Vos tenés que hinchar por un equipo, y esa es la verdad. Cuando lo dije, era lo que pasaba, y no voy a dejar de decir lo que pienso. Y para que quede claro: el año de River es peor que el de Boca“.

