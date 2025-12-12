Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Gastón Edul se refirió a su polémica frase sobre la crisis institucional de Boca: “Hoy diría que el año de River fue peor”

El periodista aclaró, en un mano a mano con Flavio Azzato, aquella crítica que hizo ante Riquelme y Boca a mediados de este año.

Por Lautaro Tiburzio

Seguí a Bolavip en Google!
Gastón Edul en la Copa América 2024
© Twitter: @gastonedulGastón Edul en la Copa América 2024

Resulta difícil analizar el 2025 de Boca y el de River. Ninguno de los dos gigantes del fútbol argentino tuvo un año positivo y cada uno recibió golpes deportivos que resonaron en el ágora nacional. Un equipo de Marcelo Gallardo sin títulos y con varias eliminaciones de peso hicieron tambalear su figura en Núñez, mientras que el Xeneize se repuso y logró ciertos objetivos sobre fin de año, pero no alcanzaron para levantar los fracasos que se acumularon durante la temporada.

Antes de este pequeño repunte de Boca, que se detuvo con la eliminación reciente ante Racing en semis del Clausura, la crisis resonaba con más fuerza en Brandsen 805 que en River. En ese contexto, el periodista Gastón Edul soltó una frase que retumbó entre los hinchas del club de la Ribera.

Cuando fue de invitado a “La noche de Mirtha”, programa de la Chiqui Legrand, Edul analizó el momento de Boca y fue muy duro con la dirigencia de Juan Román Riquelme. “A estas alturas, es una gestión que no funciona. Fracasó. Es la peor racha de su historia. Es la primera vez en 120 años que Boca estuvo 11 partidos sin ganar. Es el peor año de la historia, y además se suma lo institucional. Hoy el club está sin rumbo y eso también tiene que ver con las decisiones que se tomaron desde arriba”, sostuvo el periodista de la Selección Argentina.

Meses más tarde, con otro tipo de realidad para Boca y para River, el jornalista se refirió a aquellas frases mencionadas que causaron polémica. En un mano a mano con Flavio Azzaro en su canal de YouTube, Edul no esquivó la pregunta que se le hizo referida a los insultos que recibe de parte de los hinchas xeneizes.

“Las puteadas fueron por lo que dije en la mesa de Mirtha. Ellos se enojaron por el término que usé, que Boca atravesaba una ‘crisis institucional’. Cuando fui a la mesa, en ese momento, Boca estaba muy mal, realmente muy mal. Tomaron varias decisiones apresuradas. Sabía, por ejemplo, que Paredes había querido ir antes, y que estuvo muy cerca pero no se dio. Después, Riquelme aceleró por Paredes…”, comenzó Edul.

En sintonía, sostuvo: “Si yo hoy tuviese que ir a la mesa de Mirha de nuevo, pero mañana, diría que el año de River terminó siendo peor que el de Boca. Pero cuando dije lo que dije, estaba claro que el 2025 de Boca era peor que el de River”.

Publicidad

Luego, para aclarar la situación, Gastón Edul expresó: “No me preocupa que me puteen, sé que no son todos los hinchas de Boca. No tendría que haber usado el término ‘crisis institucional’, quizás era decir ‘crisis deportiva’. A lo que me quise referir es que Boca estaba mal por las decisiones que tomaron sus dirigentes, incluido Riquelme. Lo hice sabiendo que había mucha gente que se iba a enojar”.

Fue campeón con la Selección y referente en Brasil, y analiza el momento de la selección de Ancelotti de cara al Mundial: “Están en transición”

ver también

Fue campeón con la Selección y referente en Brasil, y analiza el momento de la selección de Ancelotti de cara al Mundial: “Están en transición”

Para cerrar, dejó una tajante frase: “Ahora, para mí, le hace más daño a un club un hincha que es más fanático de una persona que de su club. Vos tenés que hinchar por un equipo, y esa es la verdad. Cuando lo dije, era lo que pasaba, y no voy a dejar de decir lo que pienso. Y para que quede claro: el año de River es peor que el de Boca“.

Publicidad

En síntesis

  • Gastón Edul aclaró sus dichos sobre la “crisis institucional” bajo la gestión de Riquelme.
  • El periodista afirmó ante Flavio Azzaro que el año de River fue peor que el de Boca.
  • Edul había cuestionado en lo de Mirtha Legrand la racha de 11 partidos sin ganar.
lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
La vieja frase de Borja que confirma sus deseos de jugar en Boca: “Por ahí a los hinchas de River no le guste mucho”
Fútbol Argentino

La vieja frase de Borja que confirma sus deseos de jugar en Boca: “Por ahí a los hinchas de River no le guste mucho”

Tras ser campeón con Messi en Inter Miami y saber del interés de River, Tadeo Allende habló de su futuro: “Ansioso”
MLS

Tras ser campeón con Messi en Inter Miami y saber del interés de River, Tadeo Allende habló de su futuro: “Ansioso”

La verdad detrás del interés de River y Boca por Zelarayán
Fútbol Argentino

La verdad detrás del interés de River y Boca por Zelarayán

Mientras River desea su llegada, el sugestivo posteo de Prestianni: "Lo mejor está por venir"
River Plate

Mientras River desea su llegada, el sugestivo posteo de Prestianni: "Lo mejor está por venir"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo