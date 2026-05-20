A lo Messi contra Francia: la reacción de Leandro Paredes en la jugada que pudo haber dejado a Boca sin Libertadores

El campeón del mundo sufrió en el mano a mano de Villarreal. Si era gol, el Xeneize quedaba muy comprometido en el grupo.

A pesar de las decisiones del árbitro, las polémicas y la gran cantidad de situaciones desperdiciadas, Boca pudo haberse quedado al borde del abismo en la Copa Libertadores en una jugada aislada. Si Leandro Brey no le atajaba ek mano a mano a Néiser Villarreal, el Xeneize se hubiera complicado y Leandro Paredes lo sabía.

Una derrota ante el elenco brasileño dejaba al equipo necesitado de que Universidad Católica de Chile no le ganara este jueves a Barcelona. Es por eso que, luego de que Lautaro Di Lollo fallara el cabezazo como último hombre, el campeón del mundo tuvo una reacción muy similar a la que Lionel Messi tuvo en el 2-2 de Francia a Argentina en la final del Mundial 2022.

Apenas vio que el 2 no iba a llegar a rechazar el balón, Paredes se agarró la cabeza y se puso en cuclillas esperando el golpe final. Sin embargo, apenas vio la respuesta de su arquero, se reincorporó inmediatamente para seguir la jugada e intentar ganar el encuentro.

Paredes se quería morir ante el error de Di Lollo. Apareció Brey para dejar el partido abierto. Atajadon pic.twitter.com/VSkHxOF8pP — ʙʀᴀɪᴀɴ ᴘᴀʟᴍᴀ 💫 (@BraianJP10) May 20, 2026

Después de esa situación, llegaron el gol anulado a Miguel Merentiel y la mano de Lucas Romero, que pudieron haber significado tres puntos fundamentales para los de Claudio Ubeda. Ahora tendrá que jugarse todo en la última fecha ante Universidad Católica.

Qué pasaba si Cruzeiro le ganaba a Boca

Un triuno del equipo de Artur Jorge le complicaba la vida a Boca en la Copa Libertadores. Si la de Villarreal entraba, el Xeneize iba a tener que sintonizar este jueves Universidad Católica vs. Barcelona, esperando que los tres puntos no fueran para los chilenos.

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Si el equipo trasandino le ganaba a los ecuatorianos, Boca iba a estar eliminado de la Copa Libertadores, sin chances de alcanzar la segunda posición. De esta manera, iba a quedar condenado a jugar la Copa Sudamericana en el segundo semestre.

En síntesis