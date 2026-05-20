Leandro Paredes desactivó los rumores sobre una pelea con Riquelme: “Tengo una relación espectacular”

El campeón del mundo apuntó contra la prensa por las versiones que lo enemistaban con el presidente. "Sabía que iban a pasar estas cosas", aseguró.

Después del empate con sabor a poco para Boca ante Cruzeiro, Leandro Paredes habló en zona mixta y pasó por varios temas. Luego de hacer foco en el arbitraje, el campeón del mundo aprovechó la oportunidad para desmentir los rumores de una pelea con Juan Román Riquelme.

En los últimos días, habían circulado rumores que indicaban que la relación entre el capitán y el presidente no era buena. Por eso, al ser consultado al respecto, decidió desactivar todo: “Según ustedes, peleamos todos los días con Román. Yo no le doy bola porque la verdad que sabía que iban a pasar este tipo de cosas“.

“Esperaban que a Boca le fuera mal para pegarnos. De mi lado estoy tranquilo, hago mi trabajo de la mejor manera y tengo una relación con Román espectacular, desde que soy chico. Lamentablemente es parte de esto”, expresó el mediocampista.

La imagen de Riquelme y Paredes saliendo juntos de La Bombonera

No es casualidad que Juan Román Riquelme y Leandro Paredes hayan dejado una de las imágenes de la jornada a la salida de La Bombonera. Ambos se retiraron del estadio charlando, abrazados y entre risas, dejando en claro que el vínculo es más que bueno.

La imagen tomó por sorpresa a varios hinchas de Boca, sobre todo por lo negativo que fue el empate para Boca. Si bien depende de sí mismo para meterse en octavos, una victoria hubiera encaminado al Xeneize de cara a la última fecha.

😆Leandro #Paredes y Juan Román #Riquelme se ríen de los rumores que indicaban que estaban PELEADOS.pic.twitter.com/3Nt3zPrCRE — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) May 20, 2026

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