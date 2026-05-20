La probabilidad matemática exacta que tiene Boca de clasificar a octavos de final de la Libertadores tras el empate con Cruzeiro

Boca depende de sí mismo para clasificar a octavos de final y así lo certifica también la estadística exacta que analizó la Inteligencia Artificial.

En un partido picante y lleno de polémicas arbitrales, Boca empató 1 a 1 con Cruzeiro por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026 y no pudo acomodarse como líder del Grupo D debido a que se le esfumó la victoria. El equipo de Claudio Úbeda ganaba con autoridad gracias al gol de Miguel Merentiel, pero no pudo sostener el resultado, cuando llegó la paridad en el complemento por el tanto del veterano Fagner.

Luego del empate, a Cruzeiro le expulsaron a Gerson por una brutal entrada contra Leandro Paredes, y Boca volvió a imponerse en el juego y en el resultado, ya que Merentiel había conseguido el 2 a 1 en la agonía del encuentro, pero el gol fue anulado por el árbitro Jesús Valenzuela por una polémica mano de Milton Delgado en la asistencia. Así, finalmente, el marcador fue 1 a 1 y los dos equipos se repartieron puntos.

Esta unidad que sumó el Xeneize lo dejó con 7 puntos en total en esta Libertadores, que lo coloca como parcial segundo de su grupo, por detrás de Cruzeiro y encima de U. Católica y Barcelona. Producto de esta situación, la definición de la zona, junto con la posible clasificación de Boca a octavos de final, se definirá en la última fecha ante Cruzados en La Bombonera.

Teniendo en cuenta que resta disputarse el duelo entre chilenos y ecuatorianos de la quinta jornada, serán tres los partidos que quedan por jugarse en el Grupo D. De todas formas, pase lo que pase allí, Boca sigue dependiendo de sí mismo para clasificar. De hecho, así lo demuestra la probabilidad estadística.

La Inteligencia Artificial realizó un análisis matemático exacto acerca de las chances que tiene el equipo de la Ribera de lograr la clasificación a los mata-mata. Por fortuna para el Xeneize, las posibilidades son altas. Gracias a la ventaja obtenida ante U. Católica en Chile, el panorama es mucho más favorable en el mano a mano.

Miguel Merentiel celebra el gol de Boca frente a Cruzeiro junto a todos sus compañeros.

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De las 27 combinaciones totales que pueden darse en el cierre del Grupo D, 11 escenarios (40.7%) clasifican a Boca de forma directa, un solo escenario (3.7%) deja a Boca dependiendo puramente de la diferencia de goles en un triple empate insólito a 8 puntos, mientras que 15 escenarios (55.5%) dejan a Boca eliminado.

La conclusión es concreta: Boca depende puramente de sí mismo. Ganar en La Bombonera ante la Universidad Católica significa el pasaje directo e incuestionable a los octavos de final con un 100% de efectividad, olvidándose de las calculadoras y de la diferencia de goles. Si no gana, aparecen los demás escenarios en juego. Lo cierto es que en un 40.7% de los casos, el Xeneize se meterá en octavos de final de la Libertadores.

En detalle: qué necesita Boca para clasificar a los octavos

Si Boca le gana a Universidad Católica, avanzará a octavos sin depender de ningún otro resultado. El Xeneize llegará a 10 puntos y se asegurará, como mínimo, el segundo puesto del grupo. Incluso, todavía podría terminar primero si Cruzeiro no derrota a Barcelona en Brasil.

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En cambio, si Boca empata frente a los chilenos, comenzarán a entrar en juego diferentes combinaciones. En el caso de que Universidad Católica le gane o empata a Barcelona este jueves, una igualdad en La Bombonera dejará eliminado al Xeneize, ya que los chilenos quedarían por encima y Cruzeiro además tiene ventaja sobre Boca en el desempate olímpico.

La única posibilidad de avanzar empatando aparece si Universidad Católica pierde previamente ante Barcelona. Lo que ocurra luego entre Cruzeiro y Barcelona no le afecta: si los brasileños no pierden, el Xeneize clasificará segundo al sacarle ventaja a la Católica por desempate olímpico. En cambio, si Barcelona da el batacazo en Belo Horizonte, quedarían como líderes de grupo y provocaría un triple empate por el segundo puesto. Allí, Boca saldría victorioso por mejor diferencia de gol global, registro que pasa a tenerse en cuenta ante la igualdad en los duelos entre los equipos.

Por último, si Boca pierde frente a Universidad Católica en la última jornada, quedará eliminado de la Copa Libertadores. Por eso, después del empate ante Cruzeiro, el panorama quedó bastante claro para el conjunto de la Ribera: ganar en la Bombonera será el camino más simple para evitar cálculos y sellar el boleto a octavos.

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Cuándo juegan Boca – U.Católica

El partido definitorio del Grupo D se jugará el jueves 28 de mayo a las 21:30 en La Bombonera. En simultáneo, en Brasil, se disputará el duelo entre Cruzeiro y Barcelona.

Así quedó la tabla del grupo de Boca