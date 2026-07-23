Leandro Paredes explicó su presencia en Boca vs. O’Higgins horas después de la final del Mundial: “Es muy importante”

El domingo representó a la Selección Argentina y este jueves por la noche se viste de azul y amarillo por la Copa Sudamericana.

Leandro Paredes disputó prácticamente todos los partidos de la Copa del Mundo 2026, incluso hasta jugó gran parte del duelo ante España con la Selección Argentina que derivó en el subcampeonato. Sin embargo, lejos de descansar después de su participación, arrancó de titular en Boca ante O’Higgins apenas 4 días más tarde de la final.

Cabe recordar que la delegación arribó al país el lunes por la noche y fue recibido por miles de fanáticos en el recorrido desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hasta el predio Lionel Andrés Messi de la Asociación del Fútbol Argentino. Pero el capitán del Xeneize el martes por la mañana se presentó a entrenar y se puso bajo las órdenes del DT.

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors.

Lo cierto es que, en la previa de Boca vs. O’Higgins, rompió el silencio desde su regreso post Mundial. “Quería estar a disposición del entrenador, del equipo y de todo el plantel“, sentenció Paredes al ser consultado por un periodista antes del duelo por la Copa Sudamericana. “Para mí es muy importante, así que acá estamos“, agregó inmediatamente después.

Pocos segundos más tarde, continuó. “Nos habíamos preparado para jugar la Libertadores“, aclaró en primera instancia antes de seguir hablando. “Hoy en día nos toca disputar la Sudamericana y lo haremos de la mejor manera porque también es una competición que queremos llegar hasta el final y pelearla hasta donde lleguemos“, aseguró Leandro sin titubear.

"QUERÍA ESTAR A DISPOSICIÓN DEL ENTRENADOR" La palabra de Leandro Paredes en la previa del Boca vs. O'Higgins en los playoffs de la CONMEBOL #Sudamericana.



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