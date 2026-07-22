Después de lo que fueron sus actuaciones mundialistas, estarán bajo las órdenes del Chacho y ¿juegan ante Barracas Central?

River necesita levantar la cabeza y piensa en lo que será el partido de este sábado frente a Barracas Central, a quien recibirán en el Monumental. Tras lo que fue el papelón contra Aldosivi, que le costó la eliminación de la Copa Argentina, los dirigidos por Eduardo Coudet pusieron el foco en el inicio del Torneo Clausura y buscarán llegar con creces.

Después de lo que fue la participación de Juanfer Quintero, Nicolás Otamendiy Gonzalo Montiel en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el cuerpo técnico esperan por los tres futbolistas, a quienes consideran como refuerzos para lo que será el segundo semestre, ya que no fueron parte de la pretemporada que se realizó en Alicante, España.

Este jueves 23 de julio, los jugadores mencionados tendrán su primer contacto con sus compañeros después de lo que fueron las participaciones de Colombia y Argentina en la cita mundialista, la cual quedó en poder de España tras derrotar a la Albiceleste en la gran final que se llevó a cabo en el MetLife Stadium.

Aún no está confirmado que formen parte de la convocatoria para enfrentar a Barracas Central, este sábado 25 de julio, por lo cual serán observados durante los próximos días y será el Chacho Coudet, junto a su cuerpo técnico, quienes determinen si estarán en el cotejo o recién aparecerán en la segunda fecha del certamen.

Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi, jugadores de River y Argentina.

La posible formación de River vs. Barracas Central

Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Mauro Arambarri, Tomás Galván; Facundo Colidio o Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré o Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

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