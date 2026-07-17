San Lorenzo vs. Deportivo Riestra EN VIVO y ONLINE vía TyC Sports por la Copa Argentina 2026: posibles formaciones y minuto a minuto

Este viernes 17 de julio se enfrentan San Lorenzo y Deportivo Riestra por los 16avos de final de la Copa Argentina en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, que pertenece a Deportivo Morón. El encuentro comienza a las 18:45 horas y se puede ver por TyC Sports. Además, el árbitro es Álvaro Carranza. En esta instancia no hay VAR.
Pasaron cerca de 22 años de la última vez que Néstor Gorosito dirigió al Cuervo, y ahora hace su estreno para reemplazar a Gustavo Álvarez, quien renunció a su cargo antes del inicio de la pretemporada. Por su parte, el Malevo mantuvo a Guillermo Duró en la conducción técnica y trata de dar el golpe sobre la mesa. El ganador enfrentará, en octavos de final, a Gimnasia y Esgrima de La Plata.
Estadio Nuevo Francisco Urbano
San Lorenzo vs. Deportivo Riestra por la Copa Argentina: minuto a minuto
La posible formación de San Lorenzo vs. Deportivo Riestra
Facundo Altamirano; Nicolás Tripichio, Ezequiel Herrera, Alejo Córdoba, Mathias De Ritis; Gonzalo Abrego, Ignacio Perruzzi; Matías Reali, Facundo Gulli, Alexis Cuello; Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
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La posible formación de Deportivo Riestra vs. San Lorenzo
Ignacio Arce; Alan Miño, Tomás Quintana, Alan Randazzo; Nicolás Watson, Jonatan Goitia, Rodrigo Gallo, Cristhian Sayavedra; Rodrigo Alonso, Nicolás Benegas; Jonathan Herrera. DT: Guillermo Duro.
Terna arbitral de San Lorenzo vs. Deportivo Riestra
- Árbitro: Álvaro Carranza
- Asistente 1: Juan Del Fueyo
- Asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto Árbitro: Wenceslao Meneses