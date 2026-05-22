Leandro Lozano habló del interés de Boca para sumarlo como refuerzo: “Me ha llegado”

Mientras Boca se juega el año el próximo jueves cuando enfrente a Universidad Católica por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, es una realidad que los cañones ya apuntan al mercado de pases. Con el claro objetivo de mejorar el plantel para la segunda parte de la temporada, Juan Román Riquelme empezó a tomar cartas en el asunto y ya hay novedades.

Tal como adelantó BOLAVIP, el Xeneize preguntó por Felipe Loyola pensando en la ventana de transferencias venidera. Sin embargo, también está interesado en Leandro Lozano, de magnífica actualidad con la camiseta de Argentinos Juniors. Con este panorama sobre la mesa, se puede percibir con claridad que buscan un lateral derecho para sumar como incorporación como prioridad absoluta.

Leandro Lozano, futbolista uruguayo de Argentinos Juniors. (@leandrolozano.15)

Lo cierto es que el propio uruguayo rompió el silencio tras la información que lo vincula a Boca y a un eventual traspaso a mitad de año. “Me ha llegado el rumor”, reconoció Lozano en diálogo exclusivo con Carve Deportiva en las últimas horas. “Mi abuelo me manda toda la información, escucha todo“, agregó pocos segundos más tarde el defensor del Bicho.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el futbolista amplió su discurso al respecto. “Seguramente, me comentó algo de eso que está saliendo pero, personalmente, no sé nada“, aseguró sin titubear el marcador de punta que brilla en La Paternal, gambeteando así las versiones que lo acercan al conjunto de la ribera de cara a los movimientos entre clubes.

Leandro Lozano, futbolista uruguayo de Argentinos Juniors. (@leandrolozano.15)

Publicidad

Vale resaltar que Lozano transita un gran presente en Argentinos Juniors, siendo uno de los puntos más altos del equipo. Con 27 años, tiene convenio vigente en el Bicho hasta diciembre de 2027 y cuenta con una cotización de 4 millones de euros, según el sitio especializado Transfermarkt. Además, hay buena relación entre Riquelme y Cristian Malaspina, los presidente de los elencos

Leandro Lozano, futbolista uruguayo de Argentinos Juniors. (@leandrolozano.15)

Boca ya preguntó por Felipe Loyola

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Boca preguntó por Felipe Loyola. El chileno gusta mucho por su polifuncional y tiene contrato hasta 2030 debido a su reciente arribo a Pisa de Italia. Sin embargo, ya hubo contactos para que regrese de Europa al fútbol argentino, tras su pasado por Independiente. El Vikingo de 25 años está tasado en 8 millones de euros, según Transfermarkt.

Publicidad

Felipe Loyola, futbolista chileno de Pisa. (Getty Images)

DATOS CLAVE