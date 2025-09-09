Es tendencia:
Alarma en Boca: una figura terminó la práctica con molestias y es duda ante Rosario Central

A 5 días del compromiso trascendental ante el Canalla, el cuerpo técnico de Russo suma un dolor de cabeza en el armado del equipo.

Por Agustín Vetere

Por la octava fecha del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors visitará este domingo a Rosario Central en el Estadio Gigante de Arroyito. El Xeneize, que tuvo dos semanas para preparar este compromiso, intentará extender la racha de tres victorias al hilo.

El plantel trabajó en los últimos días bajo las órdenes de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez debido a que Miguel Ángel Russo se repone en su casa tras la internación por una infección urinaria. El DT es duda para viajar a Rosario ya que se espera que esté al 100% para volver a estar al frente del equipo.

Pero la presencia de Russo ante el Canalla no es la única incógnita en el club de la Ribera por estas horas. Es que uno de los puntos altos del equipo en los últimos encuentros terminó tocado la práctica de este martes y está en peligro de perderse el duelo ante los liderados por Ángel Di María.

Se trata de Alan Velasco, que levantó su nivel y mejoró su imagen en la racha positiva de los de azul y oro. Según la información de Julio Pavoni, el volante ofensivo proveniente de FC Dallas terminó el entrenamiento con una molestia en el isquiotibial de la pierna derecha.

Al surgido de Independiente se le realizaron estudios en los que se descartó un desgarro. De esta manera, su evolución en los próximos días marcará las chances de que sumen minutos ante el Canalla.

Los números de Alan Velasco en Boca

El volante ofensivo llegó a Boca en enero de este año por una cifra cercana a los 10 millones de dólares. Desde entonces, de menor a mayor, disputó un total de 26 encuentros en los que aportó 1 gol y 1 asistencia.

