Atento Boca: se definió el futuro de Kevin Zenón tras la oferta de CSKA Moscú

Luego de dejar atrás la racha de 12 partidos sin victorias, Boca Juniors parece haber encontrado el rumbo al encadenar tres triunfos en los últimos trámites. Mientras tanto, la dirigencia trabaja en descomprimir un extenso plantel y bajar la masa salarial.

Tras salidas como las de Marcelo Saracchi y Marcos Rojo, Juan Román Riquelme analizó más ofertas por los jugadores del Xeneize. Kevin Zenón fue uno de los más solicitados en este mercado, con el volante ofensivo abierto a vestir otra camiseta.

Allí apareció CSKA Moscú sobre el cierre del mercado de Rusia con una oferta que no conformó a la cúpula del club de la Ribera por ubicarse debajo de los 10 millones de dólares que vale su cláusula de rescisión. Ahora, la puerta de este destino se le cerró completamente al exfutbolista de Unión, al menos por lo que resta de este año.

Germán García Grova adelantó que el combinado europeo fichó a Henrique Carmo, joya de Sao Paulo de apenas 18 años. El extremo disputó 6 encuentros este año en los que consiguió una asistencia. Además, tuvo participación en la Copa Libertadores, dónde su equipo se encuentra en los cuartos de final.

De esta manera, Zenón continuará en Boca por el resto del semestre con la esperanza de volver a entrar en la consideración de Russo. Cabe recordar que el volante ofensivo tiene contrato con los de azul y oro hasta el 31 de diciembre de 2028.

Los números de Kevin Zenón en Boca

Luego de su arribo por un desembolso de 3,2 millones de euros procedente de Unión de Santa Fe, Kevin Zenón disputó un total de 72 encuentros oficiales con la camiseta de Boca. En ese lapso de tiempo, convirtió 10 goles, repartió 7 asistencias y no pudo salir campeón. Además, por su buen desempeño fue parte de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024.

