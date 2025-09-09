La tajante respuesta de Luis Zubeldía ante la posibilidad de reemplazar a Miguel Ángel Russo en Boca

En más de una ocasión, Luis Zubeldía estuvo en el listado de los candidatos a ser entrenador de Boca. Incluso, antes de que Miguel Ángel Russo regresara para su tercer ciclo al frente del plantel. Ahora, que se encuentra sin trabajo, está buscando una nueva aventura, pero todavía no recibió ofertas.

A lo largo de las últimas horas, el entrenador argentino de 44 años que fue muy importante en la gestión de los juveniles de Racing, dado a que le dio muchísima continuidad a jugadores como Rodrigo De Paul, Luciano Vietto, Bruno Zuculini, Ricardo Centurión y Luis Fariña, brindó una entrevista en ESPN, donde analizó el presente de todo el fútbol argentino.

El pampeano de Santa Rosa fue consultado por las oportunidades que tuvo de llegar al club de La Ribera, pero también si existe la chance de llegar al Xeneize, sobre todo por si el actual entrenador no puede continuar al frente debido a una complicación de salud: “Hoy es imposible estar pensando en tener una posibilidad de dirigir a Boca, no considero que sea una opción natural y no se me cruza en la cabeza hoy por lo que atraviesa Miguel, que en definitiva se siente bien, y encima el equipo está ganando y eso es buena noticia para todos: siempre ganando, la salud del DT es mejor“, enfatizó.

Por otra parte, hizo hincapié en el presente del entrenador de 69 años, como así también en su amplia experiencia: “Russo ganó mucho, tiene el respeto de todo el fútbol y ahora redobla la apuesta, y me parece excelente”, sentenció. Mientras tanto, en la dirigencia de Boca tampoco piensan en reemplazar al actual líder del plantel y apuestan a la recuperación de su salud.

Los números de Luis Zubeldía en São Paulo

Luis Zubeldía no tiene trabajo desde junio de 2025, ya que dejó su cargo en São Paulo. Allí, dirigió 82 encuentros de los que ganó 37, empató 24 y perdió 21. Logró el 56.67% de los puntos.

Los clubes donde dirigió Luis Zubeldía

Lanús (2008-2010)

Barcelona S. C. (2011-2012)

Racing Club (2012-2013)

Liga de Quito (2014-2015)

Santos Laguna (2016)

Independiente Medellín (2017)

Deportivo Alavés (2017)

Cerro Porteño (2018)

Lanús (2018-2021)

Liga de Quito (2022-2023)

São Paulo (2024-2025)

