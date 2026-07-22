Alavés de España ofertó por Lautaro Di Lollo: la postura de Boca para desprenderse del jugador

El elenco español realizó el primer ofrecimiento para quedarse con el central de 22 años en este mercado de pases.

Con la llegada de Rodolfo Arruabarrena como entrenador, el defensor de Boca, Lautaro Di Lollo, comenzó a perder terreno en la consideración ya que en el inicio del nuevo ciclo del DT fue Nicolás Figal quien arrancó como primer marcador central para hacer dupla con Ayrton Costa.

Como consecuencia de esto, el central de 22 años podría marcharse de la institución en este mercado de pases, ya que también hay equipos del fútbol europeo que lo tienen en carpeta para realizar una oferta formal en los próximos días y así ficharlo.

Según lo informado por el periodista César Luis Merlo, Alavés de España está interesado en Lautaro Di Lollo y ya realizaron un ofrecimiento formal. El mismo es por un préstamo por una temporada con una opción de compra, cuyo monto aún se desconoce.

A pesar de este interés, la negociación no llegaría a buen puerto debido a que tanto Juan Román Riquelme como la dirigencia de Boca solamente se desprenderán del jugador a través de una venta, por lo que el elenco español deberá cambiar las condiciones para incorporarlo.

Por otro lado, según pudo saber Bolavip, hay otro equipo europeo que tiene en carpeta a Di Lollo y que en los próximos días podría acercarse con fuerza. En esta ocasión, sí están dispuestos a ofrecer una transferencia a cambio de comprar el pase del defensor central.

Así las cosas, de aquí al cierre del mercado de pases el futbolista surgido de las divisiones inferiores del Xeneize podría cambiar de aires si una de estas ofertas que están rondando satisface las condiciones del club. Cabe destacar que si es transferido luego del 31 de julio, le da un mes más a Boca para fichar a otro jugador.

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Además de estos intereses, semanas atrás Di Lollo también estuvo en el radar de Vasco da Gama de Brasil. Finalmente no pasó de un sondeo por parte del elenco brasileño, que no ofertó fuerte para comprar al defensor que tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2029.

Los números de Lautaro Di Lollo en Boca

Desde su debut en el primer equipo, el defensor central lleva disputados un total de 70 partidos, en los que anotó cinco goles y no aportó asistencias. Además recibió 17 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 5474 minutos en cancha.

Datos claves

Lautaro Di Lollo recibió una oferta a préstamo del Alavés de España.

recibió una oferta a préstamo del Alavés de España. Boca únicamente aceptará la salida del futbolista a través de una venta.

únicamente aceptará la salida del futbolista a través de una venta. El defensor central registra 70 partidos y 5 goles en la institución.