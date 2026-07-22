Juanfer Quintero reconoció que planea irse de River: “No soy prioridad para Coudet”

El colombiano, que no volverá al país este jueves, dejó en claro cuál es su situación con el DT de River.

A lo largo de los últimos días, sobre todo después de que Colombia quedó eliminada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, los hinchas de River comenzaron a pedir por el regreso de Juanfer Quintero, quien estaba en su tierra natal aprovechando el descanso que le otorgó la institución.

El mediocampista nacido en Medellín, en la previa a la cita mundialista, comenzó a buscar una salida del Millonario. Y eso fue algo que confirmó Rodrigo Riep, su representante. Pero después de que se conociera que este jueves 23 de julio no se incorporará a las prácticas -algo que sí había confirmado Eduardo Coudet tras la eliminación de la Copa Argentina-, el ex Racing rompió el silencio.

Juan Fernando Quintero en la Selección Colombia.

Durante una entrevista telefónica que le brindó a ESPN, no solo aseguró que retornará el próximo jueves 30, además de que mantendrá una charla con el entrenador y también con los directivos, principalmente para definir su futuro. “Coudet dijo que debía volver el jueves, pero desde antes del Mundial ya se había acordado otra cosa”, exclamó.

“No soy prioridad para Coudet, ¿qué cambia que vuelva o no? Estoy buscando la mejor situación para mí y para River”, aseguró para dejar bien en claro que su continuidad no está asegurada y que planifica ponerle fin a su tercera etapa en el club de Núñez.

Además, enfatizó que “el club está por encima de cualquier nombre. Siempre dije que me quería retirar en River, pero hay cosas que no puedo controlar”. Incluso, expuso que “con el entrenador no hablo desde que me fui” y remarcó que el Chacho “no tiene conocimiento de la situación”.

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"CON EL ENTRENADOR REALMENTE NO HABLO DESDE QUE ME FUI." Juanfer Quintero aclaró sobre la fecha de su regreso a River y dio detalles de su relación con Coudet.



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Sobre el final, Quintero también descartó cualquier tipo de pelea o conflicto con el actual director técnico riverplatense: “No tengo nada en contra del Chacho. Después del último semestre estoy viendo qué hacer con mi futuro. Estoy pensando qué es lo mejor para River también”, sentenció.

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Las estadísticas de Juanfer Quintero en River

Durante los tres ciclos que tuvo Juanfer Quintero con la camiseta de River, no solo disputó 137 partidos y marcó 24 goles, además de que brindó 22 asistencias, sino que también consiguió un total de 4 títulos.

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