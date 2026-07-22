Con Leandro Paredes, los convocados de Boca para recibir a O’Higgins por la Copa Sudamericana

Rodolfo Arruabarrena no se guarda nada para el primer partido internacional de su segundo ciclo. Quiénes se lo pierden.

Rodolfo Arruabarrena tiene todo listo para el debut en la Copa Sudamericana. Boca, que debe afrontar este certamen luego de haber quedado tercero en su grupo en la Libertadores, confirmó la lista de convocados para recibir a O’Higgins este jueves a las 21.30 en La Bombonera.

La novedad más importante es la presencia de Leandro Paredes, quien dirá presente con apenas dos entrenamientos con sus compañeros luego de su participación en el Mundial 2026 con la Selección Argentina. El capitán no se quiere perder el partido y el Vasco definirá si va de arranque o empieza en el banco.

Las bajas más resonantes son las de Leandro Lozano, Milton Giménez y Carlos Palacios, quienes quedaron descartados luego de la práctica del martes por cuestiones físicas. De esta manera, los tres se perderán el segundo partido oficial en el semestre. Otro que se pierde el compromiso por lesión es Adam Bareiro, que es baja por tiempo indeterminado.

Quienes sí aparecen en la nómina son Sebastián Villa y Álvaro Montero, las otras dos incorporaciones del club en el mercado de pases. Los dos colombianos concentrarán por primera vez y todo parece indicar que serán titulares ante este jueves.

Los convocados de Boca

Arqueros : Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

: Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida. Mediocampistas : Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Tomás Aranda, Camilo Rey Domenech y Kevin Zenón.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Tomás Aranda, Camilo Rey Domenech y Kevin Zenón. Delanteros: Sebastián Villa, Alan Velasco, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Gonzalo Gelini y Ángel Romero.

El posible 11 de Boca para enfrentar a O’Higgins

Boca Juniors podría salir a la cancha con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

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El Xeneize chocará ante O’Higgins este jueves 23 de julio a partir de las 21:30. El encuentro tendrá lugar en La Bombonera y se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de ESPN y Disney+ Premium.