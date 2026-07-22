Con Paredes, refuerzos y sorpresas: Arruabarrena sorprende con la alineación de Boca para enfrentar a O’Higgins

El entrenador tomó decisiones fuertes y presentará una alineación muy diferente a la que cerró el semestre pasado con Ubeda.

El regreso a la competencia internacional para Boca será con muchas caras nuevas. Rodolfo Arruabarrena hizo cambios en todas las líneas y presentará un equipo inédito ante O’Higgins, con la inclusión de refuerzos, juveniles y otras variantes tácticas.

La primera novedad estará en el arco, porque Álvaro Montero será el 1 titular, ganándole la pulseada a Leandro Brey a pocos días de su arribo. Además, se renueva el sector de la derecha: Gorosito (se lesionó Lozano) y Figal serán quienes vayan de arranque.

Con la decisión de poner un 4-2-3-1, el doble cinco entre Leandro Paredes y Milton Delgado se mentiene en la mitad de la cancha, dejando a Santiago Ascacibar esperando su chance en el banco de suplentes. Además, Tomás Aranda será el 10 del equipo.

Las decisiones más fuertes están en la ofensiva, donde Miguel Merentiel aparece como el único sobreviviente. En los costados, el juvenil Leo Flores y el flamante refuerzo Sebastián Villa será quienes lo acompañen.

El posible 11 de Boca para enfrentar a O’Higgins

De no haber sorpresas de último momento, Boca Juniors podría salir a la cancha con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Hace casi dos meses, cuando jugó su último partido de Libertadores ante Universidad Católica, el Xeneize formó con Brey; Braida, Di Lollo, Costa, Blanco; Ander Herrera, Delgado, Paredes; Aranda; Zeballos y Giménez. Serán 6 cambios respecto a aquel compromiso.

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La seguidilla de Boca

Para Boca, este partido será el primero de una maratón de 5 en 14 días, lo que significará iniciar el semestre con máxima exigencia y un importante desgaste que llevará al DT a incurrir rápido en las rotaciones.

El compromiso inmediato a su estreno en Copa Sudamericana será el domingo 26 de julio, haciendo su debut en el Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga ante Deportivo Riestra, en condición de visitante. El jueves 30 de julio tendrá la revancha contra O’Higgins en Chile y el domingo 2 de agosto jugará su tercer partido consecutivo fuera de casa, ante Newell’s en Rosario. La seguidilla culminará el miércoles 5, de regreso a La Bombonera para recibir a Estudiantes de La Plata por la tercera fecha del Clausura.