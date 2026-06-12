Ander Herrera anunció su salida de Boca: “Hincha para toda la vida”

El español de 36 años cerró su etapa en el fútbol argentino tras disputar 29 partidos en el último año y medio con el Xeneize.

En las últimas horas, se dio a conocer que Ander Herrera, de común acuerdo con Boca, optaron por interrumpir el vínculo que los unía hasta fin de año. De esta manera, ya se firmó la rescisión del contrato y se terminó la etapa del español en el fútbol argentino. Sin embargo, para informarlo públicamente, el jugador realizó un video en La Bombonera para despedirse de los hinchas.

Cabe recordar que Rodolfo Arruabarrena ya aterrizó en el país para asumir como nuevo entrenador en lo que será su segundo ciclo y en esa línea comenzaron los movimientos puertas adentro. Así las cosas, el mediocampista europeo que arribó en enero de 2025 y sorteó varias lesiones musculares que le dificultaron su estadía, decidió ponerle punto final y deja el elenco de la ribera.

Ander Herrera, español durante su estadía en Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que Ander le habló a los hinchas en un video sobre el campo de juego de La Bombonera, en el que se lo percibió muy emocionado. “Hola bosteros. Estoy aquí para comunicarles que el club y yo hemos decidido continuar esta aventura de una manera diferente: esta vez va a ser como hincha, para el resto de mi vida“, comenzó el relato del español.

Pocos segundos más tarde, el Vasco manifestó: “Agradecer muchísimo a la oportunidad por jugar aquí, que fue uno de los sueños de mi carrera: poder usar estos colores“. No conforme con eso, se dirigió directamente a Riquelme y a Arruabarrena y fue ahí cuando expresó: “Agradecerle a Román en particular, le deseo lo mejor al nuevo cuerpo técnico que será el éxito de todos nosotros“.

Ander Herrera, español durante su estadía en Boca. (Getty Images)

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Por otro lado, hizo un repaso de lo que fue su etapa con la camiseta azul y oro. “Ha sido un año y medio maravilloso, he conocido gente increíble y de compartir vestuarios que voy a considerar amigos para el resto de mi vida“, reconoció el talentoso mediocampista. No conforme con eso, deslizó un deseo. “Espero venir seguido a La Bombonera“, tiró el experimentado.

Por último, soltó: “El club tiene a un bostero en Europa y siempre que me necesiten, voy a estar“. Además, Ander confesó: “Me llevo una hija nacida en Buenos Aires que, junto a mis otras dos hijas y mi mujer, ya somos una familia de bosteros“. Como no podía ser de otra manera para culminar su discurso, Herrera sentenció: “Gracias por todo y aguante Boca“.

Uno de los nuestros. Para toda la vida. 💙💛💙 pic.twitter.com/IoSpkmQdRX — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 12, 2026

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Los números de Ander Herrera en Boca

El ex Real Zaragoza, Athletic Club de Bilbao, Manchester United y PSG, llegó a principios de 2025 a Boca en condición de libre. Desde aquella fecha hasta su salida, disputó un total de 29 partidos oficiales disputados en los que convirtió un gol, acumuló 2 tarjetas amarillas y una expulsión. Además, vale resaltar que no consiguió títulos durante su estadía en el fútbol argentino.

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