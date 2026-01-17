Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Antes de enfrentar a Olimpia, Boca concretó su primera venta en el mercado de pases de 2026

Mientras el Xeneize trabaja para cerrar al primer refuerzo, se confirmó la transferencia definitiva de un jugador que no iba a ser tenido en cuenta por Úbeda.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Claudio Úbeda, DT de Boca.
© Prensa BocaClaudio Úbeda, DT de Boca.

A pocas horas de medirse contra Olimpia, este domingo en San Nicolás en un amistoso de pretemporada, Boca volvió a mover fichas en el mercado de pases. Sin embargo, la novedad no llegó en el rubro de incorporaciones, que sigue en blanco, sino en el de salidas. Es que la dirigencia acordó la transferencia de Óscar Salomón a Newell’s, concretando así la primera venta formal del año.

Hasta el momento, el plantel de Claudio Úbeda había sufrido varias bajas, pero ninguna de ellas había sido mediante dinero de por medio: Cristian Lema y Frank Fabra se fueron libres, Luis Advíncula rescindió su vínculo e Ignacio Miramón finalizó su préstamo. Además, varios nombres que regresaron de viejas cesiones volvieron a marcharse tras no ser tenidos en cuenta. En cambio, con la partida de Salomón a Rosario, Boca mueve sus arcas gracias a que la Lepra comprará el 50 por ciento de la ficha del defensor.

Salomón, de 26 años, regresó al Xeneize este año tras un paso exitoso en Platense, donde se consagró campeón del Torneo Apertura 2025. Pese a sus buenos pergaminos y haber disputado más de 40 partidos, el zaguero no entró en la consideración de Úbeda para la temporada venidera.

Óscar Salomón refuerza a Newell’s tras un destacado paso por Platense (@oscarsalomon99).

Óscar Salomón refuerza a Newell’s tras un destacado paso por Platense (@oscarsalomon99).

En consecuencia, el tucumano firmará un contrato por tres años con el conjunto rosarino, convirtiéndose en el noveno refuerzo para la dupla técnica de Sergio Gómez y Favio Orsi. De esta manera, Salomón cierra su ciclo como jugador de Boca sin haber logrado debutar oficialmente en la Primera del club, tras acumular cesiones en Tigre, Montevideo City Torque, Central Córdoba y el mencionado paso por Vicente López.

La paradoja del mercado Xeneize

La venta de Salomón se da en un contexto particular de Boca en el libro de pases. Y es que el Xeneize es el único equipo de la Primera División, junto a Banfield, que todavía no oficializó refuerzos. Mientras se firman salidas, todavía no existen rostros nuevos bajo las órdenes de Úbeda, aunque cruzan los dedos para que la situación cambie en cuestión de horas.

Publicidad
Ni Nacional, ni Peñarol: el equipo uruguayo que le ofreció a Edinson Cavani retirarse fuera de Boca

ver también

Ni Nacional, ni Peñarol: el equipo uruguayo que le ofreció a Edinson Cavani retirarse fuera de Boca

Se conoció la postura de Boca ante el posible arribo de Sebastián Villa a River

ver también

Se conoció la postura de Boca ante el posible arribo de Sebastián Villa a River

Esto se debe a que la dirigencia tiene todo encaminado para que Marino Hinestroza se transforme de una vez por todas en jugador del club. Luego de varios idas y vueltas, se reflotó la negociación y el Xeneize abonaría 5 millones de dólares, dejando una plusvalía del 20% para Atlético Nacional.

Datos clave

  • Boca concretó su primera venta del año (ingresa dinero) al transferir a Newell’s el 50% de la ficha del defensor Óscar Salomón.
  • El zaguero de 26 años firmará contrato por tres temporadas con la Lepra, tras no entrar en los planes de Claudio Úbeda pese a venir de ser campeón con Platense.
  • Salomón se despide del club sin haber debutado oficialmente en la Primera de Boca, tras acumular cesiones en Tigre, Montevideo City Torque, Central Córdoba y el Calamar.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Malcorra es el mejor refuerzo del fútbol argentino e Independiente es candidato al título en este 2026

ggrova
german garcía grova

Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

Lee también
Cuenta regresiva: las gestiones de River a 3 días del cierre del mercado pases
River Plate

Cuenta regresiva: las gestiones de River a 3 días del cierre del mercado pases

Boca envió la oferta formal a San Lorenzo por Cuello: los detalles
Boca Juniors

Boca envió la oferta formal a San Lorenzo por Cuello: los detalles

El dueño de Inter Miami reconoció gestiones con Conmebol para que Lionel Messi juegue la Copa Libertadores
MLS

El dueño de Inter Miami reconoció gestiones con Conmebol para que Lionel Messi juegue la Copa Libertadores

Mientras Boca prepara una nueva oferta, Cuello fue expulsado a los 8 minutos
Fútbol Argentino

Mientras Boca prepara una nueva oferta, Cuello fue expulsado a los 8 minutos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo