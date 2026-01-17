Antes de enfrentar a Olimpia, Boca concretó su primera venta en el mercado de pases de 2026

A pocas horas de medirse contra Olimpia, este domingo en San Nicolás en un amistoso de pretemporada, Boca volvió a mover fichas en el mercado de pases. Sin embargo, la novedad no llegó en el rubro de incorporaciones, que sigue en blanco, sino en el de salidas. Es que la dirigencia acordó la transferencia de Óscar Salomón a Newell’s, concretando así la primera venta formal del año.

Hasta el momento, el plantel de Claudio Úbeda había sufrido varias bajas, pero ninguna de ellas había sido mediante dinero de por medio: Cristian Lema y Frank Fabra se fueron libres, Luis Advíncula rescindió su vínculo e Ignacio Miramón finalizó su préstamo. Además, varios nombres que regresaron de viejas cesiones volvieron a marcharse tras no ser tenidos en cuenta. En cambio, con la partida de Salomón a Rosario, Boca mueve sus arcas gracias a que la Lepra comprará el 50 por ciento de la ficha del defensor.

Salomón, de 26 años, regresó al Xeneize este año tras un paso exitoso en Platense, donde se consagró campeón del Torneo Apertura 2025. Pese a sus buenos pergaminos y haber disputado más de 40 partidos, el zaguero no entró en la consideración de Úbeda para la temporada venidera.

Óscar Salomón refuerza a Newell’s tras un destacado paso por Platense (@oscarsalomon99).

En consecuencia, el tucumano firmará un contrato por tres años con el conjunto rosarino, convirtiéndose en el noveno refuerzo para la dupla técnica de Sergio Gómez y Favio Orsi. De esta manera, Salomón cierra su ciclo como jugador de Boca sin haber logrado debutar oficialmente en la Primera del club, tras acumular cesiones en Tigre, Montevideo City Torque, Central Córdoba y el mencionado paso por Vicente López.

La paradoja del mercado Xeneize

La venta de Salomón se da en un contexto particular de Boca en el libro de pases. Y es que el Xeneize es el único equipo de la Primera División, junto a Banfield, que todavía no oficializó refuerzos. Mientras se firman salidas, todavía no existen rostros nuevos bajo las órdenes de Úbeda, aunque cruzan los dedos para que la situación cambie en cuestión de horas.

Esto se debe a que la dirigencia tiene todo encaminado para que Marino Hinestroza se transforme de una vez por todas en jugador del club. Luego de varios idas y vueltas, se reflotó la negociación y el Xeneize abonaría 5 millones de dólares, dejando una plusvalía del 20% para Atlético Nacional.

Datos clave