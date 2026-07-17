Árbitro confirmado para Boca vs. O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026

El uruguayo Andrés Matonte fue designado por Conmebol para el duelo que se jugará el próximo jueves en La Bombonera.

Mientras acontecen las horas previas a los últimos dos partidos del Mundial 2026, el regreso del fútbol de clubes empieza a tomar forma. En este sentido, la Copa Sudamericana tendrá su etapa de ida de los playoffs previos a los octavos de final en los que dos de los protagonistas serán Boca y O’Higgins.

A escasos días de la presentación que se dará en La Bombonera el próximo jueves 23 de julio a las 21:30, la Conmebol confirmó quién estará a cargo del arbitraje del compromiso entre el Xeneize y el combinado chileno, siendo este el uruguayo Andrés Matonte.

Será el octavo partido que dirigirá de Boca en su carrera, donde el Xeneize arrastra previamente tres triunfos, dos empates y dos derrotas. Salvo el último, ante Independiente del Valle por los playoffs de la Sudamericana 2024, los restantes fueron por Copa Libertadores.

Designación arbitral completa para los playoffs de Sudamericana (Conmebol)

Cabe destacar que Boca llegó a la Sudamericana luego de quedar eliminado en el tercer puesto de su grupo en la Libertadores, quedando por detrás de Cruzeiro y Universidad Católica. O’Higgins, en cambio, fue segundo de su grupo en este certamen, por lo que clasificó a la instancia previa a los octavos de final. Este jueves, desde las 21:30 en La Bombonera, se verán las caras para empezar a definir quién pasará a la próxima ronda.

El equipo arbitral completo

Andrés Matonte será el árbitro principal.

Christian Ferreyra estará en el VAR.

A1: Martín Soppi

A2: Horacio Ferreiro

4️to: José Burgos

AVAR: Richard Trinidad

*Todos los designados, de nacionalidad uruguaya.

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El cuadro de la Copa Sudamericana 2026