La curiosa defensa del Vasco Arruabarrena a Alan Velasco: “El problema es que salió 10 palos”

El entrenador respaldó el trabajo del autor del primer gol de su equipo ante Sarmiento. Además, explicó que le pide una tarea distinta a la de los anteriores técnicos.

Alan Velasco arrancó el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como titular y le pagó con un gol en la victoria de Boca sobre Sarmiento por la Copa Argentina. El ex Independiente tuvo un buen partido y fue determinante para la victoria. El DT se encargó de reconocerlo en la conferencia de prensa.

“Es un chico que trabaja muy bien, que lo sufre. El problema de Alan es que salió 10 palos, pero lo va a asumir. Lo vamos a ayudar“, reconoció el estratega, hablando sin filtro sobre lo difícil que fue para el jugador vestir la camiseta sabiendo la inversión que hizo el club por él.

Y continuó: “Está trabajando muy bien. Hoy ha hecho un partido bastante completo, se ha cansado a lo último porque le pido una función que hacía en Estados Unodos pero acá no“.

“Estoy contento por él. Hacer goles y tener continuidad le dan mayor confianza. Es un muy buen jugador, no lo descubro yo. Un chicho que la ha sufrido. Tendrá que agachar la cabeza y seguir trabajando“, concluyó.

Movido arranque de semestre para Boca

Boca no tuvo que esperar ni a la finalización del Mundial 2026 para arrancar a competir oficialmente. La segunda etapa del Vasco Arruabarrena comenzó con la victoria 2 a 0 sobre Sarmiento, en el marco de los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

El 23 de julio, el equipo de la Ribera recibirá a O’Higgins por el choque de ida del Repechaje de la Sudamericana. El fin de semana siguiente, será visitante de Deportivo Riestra por la primera jornada del Clausura. Luego, viajará a Chile para la revancha copera.

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