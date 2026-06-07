Arruabarrena, a un paso de ser el nuevo técnico de Boca: los detalles que restan y cuándo se anunciaría

El Vasco ya dio el visto bueno para iniciar su segundo ciclo en el club y en Boca ya tienen fecha definida para oficializar su llegada.

Rodolfo Arruabarrena está cada vez más cerca de convertirse en el nuevo entrenador de Boca. Tras varios días de reuniones y conversaciones internas con la dirigencia, Juan Román Riquelme avanzó decididamente por el regreso del Vasco, quien ya habría dado una respuesta positiva y solamente espera que se terminen de resolver algunos detalles formales para asumir nuevamente en el club.

Según pudo saber Bolavip, la idea de Boca es que Arruabarrena llegue al país entre el viernes y el próximo fin de semana para terminar de sellar su vínculo y comenzar a trabajar de cara al inicio de la pretemporada. Con tan solo detalles restantes por negociarse entre las partes, su regreso al club podría darse en cuestión de horas si no surge ningún imprevisto.

El consenso dentro del club fue total. Después de la salida de Claudio Úbeda tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, si bien circularon ciertos nombres sobre la mesa como Néstor Lorenzo y Antonio Mohamed, la velocidad con el que avanzó la llegada del nuevo entrenador demuestra que Riquelme siempre tuvo al Vasco como candidato principal, con quien mantiene una relación cercana desde sus tiempos compartidos como futbolistas.

Por su parte, Arruabarrena nunca ocultó su deseo de regresar a Boca y, desde su salida en 2016, siempre hizo manifesto su predisposición -y deseo- de tener una revancha en el banco del club donde surgió como jugador y también logró títulos como entrenador.

Rodolfo Arruabarrena volverá a ser el DT de Boca.

Aunque todavía restan definir cuestiones contractuales y económicas, en Boca consideran que no existirán obstáculos importantes para cerrar el acuerdo. Por eso, en el club ya desean que Arruabarrena esté en el Predio antes del 18 de junio, día pautado para el comienzo formal de la pretemporada en Ezeiza.

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El regreso tras más de una década

Arruabarrena finalizó su primer ciclo en Boca en febrero de 2016, todavía con el peso de las eliminaciones frente a River en la espalda, aunque también con dos títulos bajo el brazo: el campeonato local y la Copa Argentina de 2015. En total dirigió 75 partidos en su primer ciclo, con 47 triunfos, 13 empates y 15 derrotas. Tras su salida, Guillermo Barros Schelotto tomó la posta y el Vasco armó las valijas rumbo al exterior. Desde entonces, nunca más volvió a dirigir en Sudamérica y comenzí una travesía por Medio Oriente y África.

Ahora, tras más de un año y medio sin club y dedicándole un mayor tiempo a su círculo íntimo, el Vasco volverá a Boca con un recorrido mucho más amplio que el de aquel entrenador joven que asumió en 2014 tras la salida de Carlos Bianchi. Regresa con más de 370 partidos como DT, experiencia internacional y una década lejos de la presión cotidiana del fútbol argentino. Y también con el desafío de reconstruir a un Boca que necesita reencontrarse consigo mismo.

Datos clave

Rodolfo Arruabarrena avanzó decididamente en las negociaciones para convertirse en nuevo entrenador de Boca.

avanzó decididamente en las negociaciones para convertirse en nuevo entrenador de Boca. El inicio de la pretemporada en Ezeiza está pautado para el 18 de junio .

. Durante su primer ciclo como director técnico de Boca, dirigió un total de 75 partidos.