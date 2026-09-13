Desde Talleres abrieron la puerta a la llegada de Matías Galarza a Boca: “Es su futuro”

Omar De Felippe afirmó que el jugador podría marcharse al Xeneize en caso de haber un acuerdo entre los clubes.

A causa de la lesión de Tomás Aranda, quien sufrió una fractura de peroné, Boca recibió un cupo extra para incorporar a pesar de que el mercado de pases del fútbol argentino se encuentra cerrado, y todos los cañones apuntan a un mismo nombre: Matías Galarza, volante de Talleres.

Por pedido del entrenador Rodolfo Arruabarrena, el Xeneize realizó una oferta formal por el futbolista surgido de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors y ahora se encuentran a la espera de la respuesta de la T, ya que es una negociación contrarreloj porque se vence el plazo para ficharlo.

Referido a esta situación, Omar De Felippe, entrenador del elenco cordobés, habló en conferencia de prensa luego de la victoria de su equipo frente a Unión de Santa Fe, en donde afirmó la postura de la institución, aunque no le cerró las puertas a una posible salida.

“Estamos al tanto de lo de Matías y Boca. Nosotros queremos que se quede”, inició el DT de Talleres para afirmar que su intención es la de contar con el volante que estuvo ausente frente a Unión de Santa Fe debido a que cumplió con una fecha de suspensión tras ser expulsado contra San Lorenzo.

Siguiendo con sus declaraciones, De Felippe aseguró que no le cortarán la carrera al futbolista, siempre y cuando la dirigencia del elenco cordobés esté abierta a negociar. “Pero si él decide irse y la dirigencia acepta negociarlo, listo. Es su futuro también”, soltó al respecto.

La oferta de Boca por Matías Galarza

Según pudo saber BOLAVIP, Boca ofertó 4 millones de dólares por Galarza. Con el claro objetivo de cerrar la operación lo más rápido posible, desde Casa Amarilla enviaron la propuesta por el 80% de la ficha. De esta manera, se espera la inminente respuesta de Talleres para conocer la postura al recibir la propuesta por el volante de 24 años. Cabe recordar que el Xeneize tiene tiempo hasta el lunes para sellar una incorporación en este tramo de la temporada.

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