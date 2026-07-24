Arruabarrena se rindió ante Paredes por su entrega en Boca: “No tengo palabras”

El entrenador del Xeneize valoró el retorno del volante a 4 días de disputar la final del Mundial y resaltó su importancia en el grupo.

En La Bombonera, Boca Juniors venció por la mínima a O’Higgins este jueves en el marco del partido de ida de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Miguel Merentiel, en el primer tiempo y con asistencia de Leandro Paredes, anotó el único tanto de la noche.

Con este resultado, y teniendo en cuenta el duelo ante Sarmiento de Junín por Copa Argentina, Rodolfo Arruabarrena inició su segundo ciclo como entrenador de Boca con dos victorias en la misma cantidad de presentaciones.

En conferencia de prensa, el Vasco se refirió a la importancia del capitán de su equipo, que jugó en la final del Mundial, el domingo entre Argentina y España, y, 4 días después, volvió a ponerse la azul y oro para defender los colores de su club.

“Es Leandro. No tengo palabras para decir lo que es para el grupo, para el club. Estuvo predispuesto y ha hecho un grandísimo partido. Terminó cansado, lógico. Sobre todo, en los últimos minutos ellos nos vinieron un poquito más y tuvimos que correr más de lo adecuado. Terminó bien, eso es lo importante”, resaltó el DT.

Arruabarrena destacó a tres figuras más

Luego, el Vasco se refirió a los dos refuerzos que fueron titulares este jueves: “Álvaro (Montero) respondió, es su primer partido en la cancha de Boca. Dio esa seguridad que buscamos. Juego aéreo, con los pies y tapando esa pelota que tenía que tapar”.

“(Villa) Por momentos, el campo no ayudaba mucho. Es desequilibrio, velocidad, uno contra uno. Se va a ir conociendo con sus compañeros y eso va a ayudar a las sociedades dentro del campo”, siguió con el extremo colombiano.

Publicidad

Además, valoró el aporte de Aranda: “Tomi es el 10. El pibe que va aprendiendo y que tiene unas ganas terribles. Ojalá que siga ese crecimiento y lo podamos ayudar. Habla bien de las inferiores. Están mostrando hambre y eso es importante para el fútbol actual”.

Cuándo vuelve a jugar Boca

Lo siguiente en el calendario del Xeneize es el debut por el Torneo Clausura 2026. El próximo domingo, a las 19.30, Boca visitará a Deportivo Riestra. Posteriormente, el jueves 30 de julio, se disputará la vuelta de la serie ante O’Higgins en territorio chileno.