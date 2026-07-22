El motivo por el que Arruabarrena decidió sacar a Ascacíbar de los titulares para Boca vs. O’Higgins por Copa Sudamericana

El Vasco paró un equipo para la ida ante los chilenos y no incluyó al exvolante de Estudiantes.

Tras la eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca Juniors afrontará desde este jueves los Playoffs de la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena chocarán ante O’Higgins por un lugar en los octavos de final ante Recoleta FC.

Luego del exitoso debut oficial del Vasco en su segundo ciclo con triunfo ante Sarmiento de Junín, el DT prepara al equipo para el primer capítulo de la llave ante los chilenos. Leandro Paredes, que recién regresó del Mundial, se puso rápidamente a disposición y podría ser titular.

En lugar de tener descanso, el mediocampista de la Selección Argentina formó parte de los titulares en la práctica y esto significó que Santiago Ascacíbar perdería su lugar entre los futbolistas que iniciarán ante O’Higgins.

Esto se debe a que Arruabarrena quiere volver a ver a Paredes junto a Milton Delgado como el doble 5. Adelante tendrán tres volantes ofensivos: Leonel Flores, Tomás Aranda y Sebastián Villa, con Miguel Merentiel como principal referencia cerca del área.

La buena noticia para el exvolante de Estudiantes de La Plata es que Boca tendrá una importante seguidilla de partidos en las próximas semanas. Arruabarrena deberá rotar y, sin ir más lejos, podría necesitarlo este mismo fin de semana en la visita a Deportivo Riestra

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El posible 11 de Boca para enfrentar a O’Higgins

De no haber sorpresas de último momento, Boca Juniors podría salir a la cancha con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel.

Hace casi dos meses, cuando jugó su último partido de Libertadores ante Universidad Católica, el Xeneize formó con Brey; Braida, Di Lollo, Costa, Blanco; Ander Herrera, Delgado, Paredes; Aranda; Zeballos y Giménez. Serán 6 cambios respecto a aquel compromiso.

Datos clave

Santiago Ascacíbar perdió la titularidad ante Leandro Paredes para jugar contra O’Higgins .

perdió la titularidad ante para jugar contra . Rodolfo Arruabarrena eligió a Paredes y Milton Delgado como doble cinco titular.

eligió a y como doble cinco titular. Boca Juniors presentará 6 cambios respecto al último partido de Copa Libertadores.