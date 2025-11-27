Atento Boca: la medida del Gobierno de la Ciudad que favorece a Riquelme y su proyecto de ampliación de La Bombonera

En la recta final del 2025, Boca Juniors está enfocado en la definición del Torneo Clausura 2025, dónde está a tres victorias de cortar la sequía y sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas. El Xeneize recibirá el domingo a Argentinos Juniors con el objetivo de acceder a las semifinales.

Mientras Juan Román Riquelme está atento a lo que pueda haber el plantel de Claudio Úbeda, su trabajo como dirigente no cesa. El presidente electo en 2023 tiene la ampliación de La Bombonera como uno de sus máximos proyectos para este mandato.

En campaña, el ídolo había prometido que iba a cruzar la calle para tomar mate y negociar con los vecinos la compra de sus viviendas para así poder tirar abajo los palcos y construir una nueva tribuna. Sin embargo, luego de su asunción, Riquelme cambió el discurso y hoy ya no piensa en ‘echarlos’ del barrio.

En cambio, trascendió en los últimos meses que el presidente piensa en modificar la zona de los palcos para construir nuevas plateas preferenciales, sin necesidad de comprar propiedades. Una medida que tomará el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo ayudará a avanzar con esta opción y dejar atrás la que sueña la mayoría desde hace décadas.

La Bombonera, casa de Boca Juniors.

Según adelantó Federico Cristofanelli en Infobae, la dirigencia de Boca ya sabe que el Gobierno porteño declarará históricas algunas propiedades frentistas sobre la calle Dr. del Valle Iberlucea, la de detrás de los palcos. Esto evitaría que el club de la Ribera pueda comprarlas.

De esta manera, se espera que Riquelme apriete el acelerador en 2026 para avanzar con su Master Plan y aumentar la capacidad de La Bombonera. Cabe recordar que aún no presentó su proyecto ante Asamblea, que votará por sí o por no su deseo.

