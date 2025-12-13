Qué pasa si Racing y Estudiantes de La Plata empatan por la final del Torneo Clausura 2025

Este sábado por la noche el fútbol argentino vive una jornada espectacular e híper apasionante con el desarrollo de la final del Torneo Clausura 2025, donde Racing y Estudiantes de La Plata se miden para conocer el nuevo campeón. El encuentro estelar del fin de semana comienza a partir de las 21 horas y podés seguir el minuto a minuto en directo en Bolavip.

La Academia quiere volver a levantar un trofeo, tal como empezó la temporada con la Recopa Sudamericana en su poder. Para eso, en el camino eliminó ni más ni menos que a River de manera agónica, luego debió sufrir en la tanda de penales frente a Tigre y finalmente venció a Boca en La Bombonera para decir presente en el cotejo definitorio en Santiago del Estero.

En contraparte, el Pincha se acostumbró a jugar finales en el último tiempo y también a conquistar títulos domésticos, por lo que quiere ir por más. Es por eso que le ganó a Rosario Central tras el polémico pasillo de espalda, luego eliminó a Central Córdoba y viene de vencer a Gimnasia en el clásico de La Plata para poder estar en el Estadio Único Madre de Ciudades ante los de Avellaneda.

Adrián Maravilla Martínez y Tiago Palacios, protagonistas de Racing y Estudiantes.

Qué pasa si Racing y Estudiantes empatan en la final del Torneo Clausura

Mientras los dos equipos pelearán por ganar en el tiempo regular y así festejar un nuevo título, la realidad marca que hay que tener un factor en cuenta. Es que, en caso de empate en los 90 minutos habituales, se jugará un tiempo extra que consta de dos partes de 15 minutos cada una. En el caso eventual de persistir la igualdad en el marcador, la final se definirá en una tanda de penales.

En definitiva, la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional de Fútbol acordaron que se mantendrá exactamente el mismo formato que en las fases anteriores de eliminación directa, donde no se disputarán 30 minutos más de fútbol para brindar la posibilidad de que se desempate en el campo de juego. De lo contrario, se apela a la definición por penales para conocer al campeón.

En caso de que haya un empate en el marcador tras los 90 minutos reglamentarios, el partido se definirá bajo el siguiente formato acordado por la AFA y la Liga Profesional: