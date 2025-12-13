La definición del Torneo Clausura entre Estudiantes y Racing en Santiago del Estero ofrecerá una postal atípica. Más allá de la disputa por el título dentro del campo de juego, la atención en el Estadio Madre de Ciudades, por momentos, se desviará hacia la parcialidad Pincharrata: allí, mezclado entre los hinchas y lejos del palco presidencial, se ubicará Juan Sebastián Verón.

La presencia de la Brujita en la tribuna no respondería a una cábala ni a una elección folclórica, sino a una imposición administrativa. Vale recordar que el presidente de Estudiantes se encuentra cumpliendo una sanción de seis meses impuesta por el Tribunal de Disciplina de la AFA, castigo derivado por el polémico pasillo de espaldas que el plantel platense realizó a Rosario Central semanas atrás. Así, la inhabilitación le impide asistir a un asiento preferencial, obligándolo a asistir en calidad de espectador común.

El fuerte posteo de la pareja de Verón

La presencia de Verón en Santiago del Estero, lejos de ser ocultada, fue capitalizada por su entorno en lo que puede interpretarse como un nuevo capítulo de la tensión con la AFA. Es que en la previa a la final, Valentina Martín, pareja del dirigente, publicó una historia con ambos vistiendo la camiseta Pincha, listos para partir al estadio, con un potente mensaje.

El posteo de la pareja de Verón previo a la final ante Racing.

“Si me andan buscando, estoy en la tribuna“, reza el texto que acompaña la imagen, una frase que funcionaría como una respuesta irónica ante la prohibición de acceso a los sectores preferenciales.

Verón llegó a la provincia norteña en la madrugada del sábado a bordo de un avión privado, acompañado por familiares y amigos. Tras su arribo, se viralizaron videos del exjugador sacándose fotos y cantando junto a un grupo de hinchas en el aeropuerto.

Críticas a la organización tras el accidente

El clima previo a la final no se quedó únicamente en el posteo de la pareja de Verón, sino que el propio ídolo platense había salido con los tapones de punta horas atrás. Es que utilizó sus redes para realizar un duro descargo tras conocerse el choque en cadena de tres micros que trasladaban a la hinchada de Estudiantes hacia Santiago del Estero, incidente que dejó heridos leves derivados al hospital de Pilar.

Sin nombres explícitos, Verón cuestionó la sede elegida para definir el título. “La falta de empatía con el hincha y socio es total, exponen a la gente a movilizarse sin importarle a nadie las consecuencias. Después te venden que el club es de los socios“, disparó. Sí, un nuevo foco de conflicto a la ya desgastada relación entre la calle Viamonte y la dirigencia platense.

El descargo de Verón en redes sociales tras el accidente que sufrieron tres micros que trasladaban a hinchas.

El antecedente de 2006

Aunque el contexto actual está teñido por un fuerte fuego cruzado, la imagen de Verón en la tribuna le trae recuerdos a los más nostálgicos. No sería la primera vez que la Brujita alienta en modo hincha: en el Torneo Apertura 2006, cuando aún era futbolista, siguió el partido de la fecha 10 ante Lanús desde la tribuna de La Fortaleza.

De todas formas, la presencia de la Bruja en el Madre de Ciudades en su faceta como dirigente no deja de resultar llamativa, ya que los últimos antecedentes de Estudiantes disputando finales indicaban que Verón optaba por ver los partidos desde su casa. Ahora, bajo un contexto atípico, apostó a un giro de 180 grados.

