El polémico gesto de Fernando Echenique a Edinson Cavani la última vez que dirigió a Boca

El colegiado de 45 años regresará a La Bombonera después de 7 meses. En aquella jornada, tuvo un cruce picante con el uruguayo.

Por Joaquín Alis

La Asociación del Fútbol Argentino definió a los árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura y Fernando Echenique será el encargado de impartir justicia en Boca vs. Argentinos. El colegiado volverá a dirigir en La Bombonera luego de siete meses, cuando fue protagonista de un particular cruce con Edinson Cavani.

En abril, en una ajustada victoria 1-0 del Xeneize ante Barracas Central, el juez tuvo un picante diálogo con el capitán del conjunto local. El uruguayo había marcado un gol, pero Echenique lo anuló por una falta en ataque sobre el arquero Marcos Ledesma. Esa jugada marcó el inicio de un fuerte enfrentamiento.

Cavani jugaba que no había golpeado con su codo al golero rival y la respuesta del árbitro fue observada por toda la cancha: “Leé el reglamento”, soltó en reiteradas oportunidades, con gesto incluido. Nunca más dirigió en La Bombonera, hasta este domingo.

Tweet placeholder

Pocos días después de aquel Boca – Barracas, Echenique fue parado por un insólito error que cometió en la Copa Argentina, donde no sancionó tiro libre indirecto dentro del área por una cesión al arquero en Independiente Rivadavia vs. Estudiantes.

El equipo arbitral de Boca vs. Argentinos

  • Árbitro: Fernando Echenique
  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez
  • Cuarto árbitro: Felipe Viola
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Diego Verlota
Días, horarios y árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura

  • Sábado 29/11 21:30 – Central Córdoba vs. Estudiantes (LP) – Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero – Yael Falcón Pérez.
  • Domingo 30/11 18:30 – Boca Juniors vs. Argentinos Juniors – La Bombonera – Fernando Echenique.
  • Lunes 1/12 17:00 – Barracas Central vs. Gimnasia (LP) – Estadio Chiqui Tapia – Hernán Mastrangelo.
  • Lunes 1/12 21:30 – Racing vs. Tigre – Cilindro de Avellaneda – Andrés Merlos.
