Matías Galarza sería la clave para que River cierre al primer refuerzo que pidió Marcelo Gallardo

Después del flojísimo año que tuvo River, donde quedó eliminado de todos los torneos en los que participó, Marcelo Gallardo le comentó a jugadores como Enzo Pérez, Miguel Borja, Nacho Fernández, Gonzalo Martínez, Milton Casco y Federico Gattoni que no seguirían en el club.

Así como el Muñeco pidió refuerzos, entre ellos Santiago Ascacíbar y Fausto Vera, los hinchas solicitaron que Matías Galarza, que fue muy criticado tras el gol de Gastón Martirena en los octavos de final del Torneo Clausura ante Racing, se marchara. Pese a ello, los directivos rechazaron que emigre.

Más allá de los cuestionamientos que surgen por parte de los fanáticos, hay otro Matías Galarza que puede ayudar a los de Núñez. El mediocampista de Talleres, de 23 años, está en el radar de Fluminense y también de Atlético Mineiro, y su arribo facilitaría la salida de Vera, que se pondría la camiseta riverplatense.

En este caso, según reportó el periodista Ignacio Castellano, de 351Deportes, ya hubo un llamado por parte de Jorge Sampaoli, DT del conjunto de Belo Horizonte, quien le expresó al futbolista sus intenciones de tenerlo en Brasil. Y su posible arribo provocaría que el ex Argentinos Juniors se mude hacia el equipo de Gallardo.

Matías Galarza pelea el balón con Sebastián Driussi. (Hernán Cortez/Getty Images)

Si bien el subcampeón de la Copa Sudamericana quiere quedarse con el nacido en Boulogne Sur Mer, la misma fuente reveló que “Boca es otro interesado en el mediocampista. Días atrás consultó condiciones, aunque por ahora no hay oferta”. Y en el caso de que Juan Román Riquelme acelere, todo podría cambiar. Pero en el mientras tanto, el Muñeco se ilusiona con su primer refuerzo.

Publicidad

Publicidad

Los detalles de la operación por Fausto Vera

ver también Comparan con Leandro Paredes al refuerzo que Marcelo Gallardo prioriza para River: “Es lo que necesita”

ver también Fue el gran anhelo de Gallardo para River, eligió otro destino y podría ser vendido un año después

Fausto Vera, de 25 años, se convirtió en una pieza negociable para el Galo de Brasil, donde perdió protagonismo en el último tramo de la temporada, quedando incluso fuera de varias convocatorias del entrenador Jorge Sampaoli. Y teniendo en cuenta que el objetivo de Atlético Mineiro es recuperar la inversión realizada por el jugador, la propuesta que se maneja es la de un préstamo por un año con una obligación de compra que rondaría los 4 o 5 millones de dólares.

El dato final que hace crecer las expectativas sobre el desembarco de Vera en Núñez es que ya se habría despedido de sus compañeros en Brasil. Y pese a que todos los caminos conducen a Marcelo Gallardo, el Muñeco no se relaja pese a estar cada vez más cerca de recibir su primer refuerzo de un mercado de pases que aparenta movido.

DATOS CLAVES

Marcelo Gallardo descartó la continuidad de Enzo Pérez, Miguel Borja, Nacho Fernández y Milton Casco.

descartó la continuidad de Enzo Pérez, Miguel Borja, Nacho Fernández y Milton Casco. Jorge Sampaoli llamó a Matías Galarza (Talleres), cuyo pase a Brasil liberaría a Fausto Vera para que llegue a River.

llamó a Matías Galarza (Talleres), cuyo pase a Brasil liberaría a Fausto Vera para que llegue a River. Boca Juniors indagó condiciones por el volante de Talleres, pero aún no ofertó.

Publicidad