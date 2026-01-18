Blooper y festejo de Olimpia: el gol en contra de Juan Barinaga que sufrió todo Boca

A una semana del debut por el Torneo Apertura, Boca Juniors disputa este domingo su segundo amistoso internacional en el marco de la pretemporada. En el Estadio Único de San Nicolás, los de Claudio Úbeda se enfrentaron ante Olimpia de Paraguay.

Para este segundo compromiso de verano, Sifón salió con un equipo similar al que le ganó a Millonarios por penales, aunque con algunas variantes. Nicolás Figal, Malcom Braida, Tomás Belmonte y Alan Velasco tuvieron la oportunidad de ser titulares en esta ocasión.

En apenas 12 minutos de la primera parte, Hugo Quintana elaboró una buena jugada individual en el área de Boca y, tras un remate al arco, la pelota se desvió en Juan Barinaga, dejando sin chances a Agustín Marchesín. Así, Olimpia consiguió una rápida primera ventaja.

Cuándo es el debut de Boca por el Torneo Apertura 2026

Tras los amistosos ante Millonarios y Olimpia, el Xeneize estará 100% enfocado en los partidos por los puntos. Ante Deportivo Riestra, Boca debutará el próximo domingo 25 de enero desde las 18.30 en La Bombonera.

