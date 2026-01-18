El joven DT italiano que sueña con dirigir a Boca y que dio el batacazo de la fecha en la Serie A

La historia de Fabio Pisacane se conoció en la Argentina en 2016 cuando en un partido que estaba jugando para el Cagliari contra la Sampdoria se le vio el escudo de Boca que tiene tatuado en su antebrazo izquierdo. En la transmisión lo notaron y rápidamente las capturas se viralizaron en las redes sociales, en una época en la que, encima, no era tan fácil ser tendencia.

A partir de ahí, varios medios se contactaron con él a través de su cuenta de Instagram, en la que ya se describía como ‘tifoso del Boca’ (“Defensor del Cagliari… Casado con Mariarosaria Pesce. Papá de Andrea e hincha de Boca” decía su descripción). Fue en ese momento cuando el por entonces defensor -que también tuvo su paso por el Genoa y el Lecce, entre otros equipos de la Serie A de Italia- contó de su curioso fanatismo por el club xeneize.

“Desde chico sueño con vestir la camiseta de Boca y jugar en La Bombonera. Aún mantengo ese sueño”, comentó Pisacane, que nunca siquiera visitó la República Argentina, en pleno fervor de la noticia en diálogo con el programa partidario Siempre Con Boca. Y agregó: ”Soy de Boca en honor a Diego Maradona y a Gabriel Batistuta”.

No obstante, siempre fue consciente de que vestir la camiseta azul y oro de manera profesional formaba parte de una utopía: “Creo que es un poco imposible jugar en Argentina, pero desde el punto de vista de garra y carácter es un campeonato que me representa. Desde que se dio a conocer la noticia de que era hincha de Boca, una parte de la hinchada enloqueció, y puede que hayan hecho un poco de presión, pero no me han llamado”.

La imagen que despuntó todo el 26 de septiembre del 2016.

Pero lo cierto es que tras su retiro en 2021, ese anhelo se apagó totalmente. Sin embargo, Fabio Pisacane, de 39 años, viene haciendo méritos para que en algún momento se lo tome en cuenta para ser el entrenador del Xeneize, puesto que ahora en rol de entrenador del Cagliari ya suma 24 partidos y de momento está consiguiendo el objetivo de la permanencia en la máxima categoría del fútbol italiano.

Y es más. En las últimas horas, su squadra dio el gran batacazo de la fecha 21 de la Serie A, al derrotar 1 a 0 a la Juventus con gol de Luca Mazzitelli en el Arena Cerdeña, lo que le permitió al Rossoblú acomodarse con 22 unidades más cerca de la mitad de tabla y empujar a la Vecchia Signora hacia el cuarto puesto (si la Roma le gana al Torino, la Juve quedará quinta).

Fabio Pisacane fue ascendido para esta temporada como el entrenador principal del Cagliari

Fabio Pisacane está dando sus primeros pasos como estratega del Cagliari, luego de un gran proceso al mando del equipo Primavera (el equipo Sub 20). Dirigió en total 78 partidos, de los cuales ganó 36, empató 18 y perdió 24. Además, fue campeón de la Copa Italia 2024/2025 de la categoría. Ahora, en la actual campaña, ya en la primera división, acumula 24 encuentros dirigidos que se dividen en 7 triunfos, 7 empates y 10 derrotas.

En síntesis

Fabio Pisacane, DT del Cagliari, tiene un tatuaje de Boca y sueña con dirigirlo.

Cagliari venció 1-0 a Juventus con gol de Luca Mazzitelli en la fecha 21.

El equipo suma 22 puntos en la Serie A tras el triunfo en Arena Cerdeña.