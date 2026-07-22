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Ian Subiabre podría ser rival de Lionel Messi en la MLS: los millones que pidió River para venderlo

El delantero no tiene lugar en el Millonario y desde su representación le están buscando una salida para este mercado de pases.

Ian Subiabre, delantero de River.
© Prensa RiverIan Subiabre, delantero de River.

River no solo se encuentra ultimando detalles para sumar a Ángel Correa, quien ya se despidió de Tigres UANL y estará viajando hacia Buenos Aires, sino que también trabaja en la salida de Ian Subiabre, que fue marginado por la dirigencia y se entrena apartado junto a otros de sus compañeros.

A lo largo de lo que fue el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el ariete de 19 años fue parte de una gran polémica por estar disputando partidos en un torneo intercountry, algo que está prohibido por formar parte de una institución y tener firmado un contrato -el actual caduca el 31 de diciembre de 2028- y tuvo una charla con Stefano Di Carlo. Mientras tanto, su agente le busca una salida.

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Durante las últimas horas, el futuro de Subiabre comenzó a esclarecerse. Según pudo saber BOLAVIP, los directivos de River dialogan con sus pares de DC United para poder llegar a un acuerdo económico y así lograr la venta del extremo hacia la MLS y ser rival de Lionel Messi, que tiene vínculo en Inter Miami hasta fines de 2028.

Más allá de las charlas que mantienen las instituciones, a este medio le indicaron que el Millonario ya fijó una postura bien clara respecto a la cantidad de dinero que pretende para dejar salir al extremo nacido en la ciudad de Comodoro Rivadavia: si llegan 8.000.000 de dólares libre de impuestos, Subiabre se mudará hacia Estados Unidos.

Ian Subiabre, delantero de River. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Ian Subiabre, delantero de River. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Las estadísticas de Ian Subiabre en River

Ian Subiabre debutó en Primera División el 31 de enero de 2024 bajo las órdenes de Martín Demichelis, quien lo mandó a la cancha por la segunda fecha de la Copa de la Liga en un partido contra Barracas Central.

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El atacante oriundo de Comodoro Rivadavia ingresó sobre el final del segundo tiempo, sustituyendo a Miguel Borja, logrando disputar algunos minutos. Desde allí a la fecha, afrontó 44 partidos, anotó 3 goles y aportó 3 asistencias.

DATOS CLAVES

  • Ian Subiabre negocia su salida de River hacia DC United.
  • 8.000.000 de dólares es el precio fijado por River para su venta.
  • Ángel Correa se despidió de Tigres UANL para sumarse a River.
Julián Mazzara
Julián Mazzara
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