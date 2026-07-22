Se terminó la novela y Ángel Correa será jugador de River: los millones invertidos y cuándo llega

Finalmente, las diferencias entre el Millonario y Tigres llegaron a su fin. Se transformará en el sexto refuerzo de los de Núñez.

Este miércoles se dejaron atrás las diferencias entre River Plate y Tigres y así se le puso punto final a una de las novelas principales del mercado de pases en la República Argentina. Como consecuencia de ello, Ángel Correa será el sexto refuerzo del combinado Millonario, lo que se traduce en una enorme noticia para Eduardo Coudet.

Luego de semanas de negociaciones, de cambios de condiciones, de insistencia y de una presión constante del atacante surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo de Almagro y con pasado también en Atlético de Madrid, la historia tuvo un final feliz. Por ende, en las próximas horas, el oriundo de Rosario, provincia de Santa Fe, se sumará a River.

Finalmente, el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 se mudará a Núñez a cambio de 15 millones de dólares en todo concepto. Un desembolso importante de dinero por parte de River, aunque por un monto algo menor que el que pretendía el conjunto mexicano allá por el inicio de las negociaciones.

Ángel Correa con la camiseta de Tigres. (Foto: Getty)

Desde hace un tiempo, Correa le expresó a Tigres su deseo de marcharse para sumarse a las filas de River. A partir de allí, Angelito no hizo más que potenciar esa postura, la cual terminó inclinando la balanza en favor del Millonario. Inclusive, ya se conoció que llegará este jueves y firmará un contrato por tres años y medio, hasta diciembre de 2029.

En julio de 2025, hace exactamente un año, Correa dejó Atlético de Madrid para convertirse en un refuerzo estelar de Tigres. Aquella operación se hizo efectiva a cambio de 10 millones de euros, por lo que, con esta venta a River, la institución norteamericana logrará recuperar la inversión que hizo por el 28 veces internacional con el seleccionado nacional.

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Los números de Ángel Correa en Tigres

Desde su llegada en julio de 2025, Ángel Correa ha visto acción en 54 partidos de carácter oficial con la camiseta de Tigres de la UANL, cosechando 23 goles y 13 asistencias.

Los refuerzos de River en este mercado de pases

Nicolás Otamendi

Mauro Arambarri

Giovanni González

Rafael Santos Borré

Lucas Beltrán

Ángel Correa

DATOS CLAVE

Ángel Correa será nuevo jugador de River tras acordar un contrato por tres años y medio .

será nuevo jugador de River tras acordar un contrato por . El delantero argentino de 31 años llegará a River procedente del club Tigres de México a cambio de 15 millones de dólares.

llegará a River procedente del club En Tigres registró 23 goles y 13 asistencias disputando un total de 54 partidos oficiales.