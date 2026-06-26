Boca hoy: Álvaro Montero cerca de ser refuerzo, Miguel Merentiel podría irse y más

Mientras Rodolfo Arruabarrena encabeza la pretemporada de Boca, el mercado de pases sigue dando de qué hablar. El Xeneize ya presentó a Leandro Lozano y ahora espera por su segunda cara nueva, con Álvaro Montero al caer para reforzar el arco. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Boca llegó a un acuerdo con Álvaro Montero y negocia con Vélez

En plena Copa del Mundo, también se desarrolla el mercado de pases del fútbol argentino. En ese sentido, Boca acaba de cerrar un acuerdo con Álvaro Montero y está a detalles de ser convertirse en refuerzo de cara al segundo semestre de la temporada.

Será cuestión de horas para que se llegue a un acuerdo entre todas las partes, porque aún Vélez no hizo uso de la opción de compra que tiene desde Millonarios. Así las cosas, si no surgen modificaciones en las tratativas, será nuevo jugador del conjunto de la ribera.

Miguel Merentiel podría irse de Boca

En las últimas horas, circuló la versión de que PAOK está seriamente interesado, pero no pasaría a ser una negociación formal debido a que Merentiel tiene una cláusula de rescisión de 18 millones de dólares, lo que dificulta una posible operación. Por ese motivo, el conjunto de Grecia afrontaría una difícil misión para quedarse con el atacante de 30 años.

En caso de llevar a cabo una tratativa formal entre las instituciones, el precio podría bajar levemente. La postura de Boca es clara: si la oferta es satisfactoria, puede ser vendido en este mercado de pases, con destino a Europa.