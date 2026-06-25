Miguel Merentiel podría irse de Boca en este mercado de pases: la postura de Arruabarrena

El uruguayo tiene una cláusula de rescisión de 18 millones de dólares y tiene contrato hasta diciembre de 2027.

Boca ya volvió a los entrenamientos bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, en lo que es una ardua pretemporada en el predio de Ezeiza de cara al segundo semestre de año. En ese sentido, el mercado de pases no solo se trata de posibles arribos, sino también de eventuales salidas. Con ese panorama sobre la mesa, Miguel Merentiel ocupa un rol particular y con versiones cruzados.

Al mismo tiempo que se presentó oficialmente a Leandro Lozano como nuevo refuerzo, ahora el delantero uruguayo es el protagonista de una novela en plena ventana de transferencias. Aunque siempre es una pieza fundamental en el equipo, el charrúa empezó a perder terreno desde la llegada de Adam Bareiro, que tuvo un impacto inmediato a baso de un gran rendimiento.

Miguel Merentiel, delantero uruguayo de Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que en las últimas horas circuló la versión de que PAOK está seriamente interesado, pero no pasaría a ser una negociación formal debido a que Merentiel tiene una cláusula de rescisión de 18 millones de dólares, lo que dificulta una posible operación. Por ese motivo, el conjunto de Grecia afrontaría una difícil misión para quedarse con el atacante de 30 años.

En caso de llevar a cabo una tratativa formal entre las instituciones, el precio podría bajar levemente. La postura de Boca es clara: si la oferta es satisfactoria, puede ser vendido en este mercado de pases, con destino a Europa. Eso sí, no van a aceptar cualquier cifra, ya que está muy bien considerado por el cuerpo técnico y ya ha demostrado rendir en diferentes oportuindades.

Miguel Merentiel, delantero uruguayo de Boca. (Getty Images)

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Por otro lado, un dato importante a tener en cuenta es que Merentiel podría ser suplente en el equipo titular de este segundo semestre venidero. Esto se debe a que, si el Vasco juega con un ‘9’, será Bareiro. Sin embargo, todavía puede modificarse este dilema y el elenco de Arruabarrena podría jugar con dos centrodelanteros y ahí incluir al paraguayo y también el charrúa.

Desde su arribo a principios de 2023 y la opción de compra ejecutada en 2024 por 3 millones de dólares, Miguel Merentiel disputó un total de 164 partidos oficiales con la camiseta de Boca. En ese lapso, convirtió 56 goles, repartió 18 asistencias, acumuló 22 tarjetas amarillas y una expulsión. Además, conquistó un título, la Supercopa Argentina 2023.

Miguel Merentiel, delantero uruguayo de Boca. (Getty Images).

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