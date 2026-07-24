Encuesta Bolavip: más de 8 mil hinchas votaron quién debe ser el ‘9’ de Boca si llega David Romero

Con las negociaciones por el atacante de Tigre encaminadas, los fanáticos eligieron quién debe ser la referencia ofensiva del equipo de Arruabarrena.

El ciclo de Rodolfo Arruabarrena en Boca comenó con la flecha para arriba. Con las victorias frente a Sarmiento y O’Higgins, por la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, respectivamente, empezaron a darle rodaje a un equipo que da sus primeros pasos Sin embargo, el entrenador reconoció después del triunfo ante el conjunto chileno que considera necesaria la incorporación de un nuevo centrodelantero, teniendo en cuenta las lesiones de Milton Giménez (desgarro grado II del aductor derecho) y Adam Bareiro (discopatía lumbar).

Ante el pedido del Vasco, el principal apuntado por la dirigencia es David Romero, atacante de Tigre, por quien, según pudo saber Bolavip, las charlas con el Matador avanzan en buenos términos. Por eso, en medio de ese escenario, este medio realizó una encuesta para conocer quién debería ser el centrodelantero titular del Xeneize en caso de concretarse el arribo de Romero.

Luego de varias horas activa, más de ocho mil hinchas formaron parte de la votación, cuyo resultado fue contundente. Con 4.500 votos, Miguel Merentiel se quedó con el primer puesto y reunió el respaldo de más de la mitad de los participantes. El uruguayo, autor del gol de la victoria frente a O’Higgins, ratificó su lugar como referente y los hinchas consideran que debe seguir siendo la principal referencia ofensiva del equipo.

El segundo lugar quedó para Bareiro, quien recibió cerca de 1.900 votos. Pese a encontrarse recuperándose de una lesión en la espalda, una importante porción de los simpatizantes apuesta por su vuelta y lo imagina peleando nuevamente por un lugar en el once titular. Recién en el tercer escalón apareció David Romero, que reunió alrededor de 1.200 adhesiones, una muestra de la expectativa que ya despertó su posible llegada.

Mucho más atrás quedaron las otras alternativas. Milton Giménez y Ángel Romero quedaron cerca de los 200 votos cada uno y aparecen hoy relegados en la consideración de los fanáticos. Incluso, como dato llamativo, más de esa cantidad de hinchas eligieron la opción de salir a buscar otro centrodelantero distinto a los nombres mencionados.

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Cómo están las negociaciones con David Romero

Según pudo saber BOLAVIP, las charlas están encaminadas y en buenos términos. Pero en las últimas horas, desde Victoria realizaron un pedido claro para que el Rulo deje de lucir los colores del Matador y se vista de azul y oro.

Más allá del dinero que haya de por medio, a este portal le comunicaron que “Jabes Saralegui forma parte de la negociación”. Actualmente, el mediocampista formado en las inferiores del Xeneize se encuentra a préstamo en Tigre, donde posee contrato hasta fin de año.

“No va a ser mano a mano, pero está en la negociación”, agregaron al consultar por términos de la posible operación para que Romero, de 23 años, pase a La Ribera. Incluso, hay un dato que alimenta la ilusión de los hinchas: el entrenador boquense comparte representante con los dos futbolistas involucrados, y como en la Zona Norte del Gran Buenos Aires quieren retener a Saralegui, las chances de que todo llegue a buen puerto, son muchas.