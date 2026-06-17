Boca hoy: Cavani acuerda la rescisión, primera oferta por Villa y más

A falta de la presentación oficial, Rodolfo Arruabarrena ya participa en las decisiones del mercado de pases de Boca Juniors. Juan Román Riquelme y su dirigencia trabajan en posibles transferencias. Mientras negocian por Sebastián Villa, Edinson Cavani se acerca a su fin de ciclo.

Principio de acuerdo para que se rescinda el contrato de Edinson Cavani con Boca

Según pudo saber BOLAVIP, ya hay un principio de acuerdo entre las partes implicadas para ponerle punto final al vínculo del oriundo de Salto. Ya está todo arreglado y solamente falta que esta determinación se oficialice.

Cabe destacar que el exjugador de Danubio, Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United y Valencia tenía seis meses más de contrato con la institución Xeneize, pero su duro presente y las dificultades para volver a ver acción le jugaron una mala pasada. Por ende, es un hecho que su etapa en Boca encontró su punto final.

Ante este escenario, el cuatro veces mundialista con la Selección de Uruguay, en conjunto con su entorno, reaccionó con sorpresa. No se esperaba este desenlace a un semestre de la culminación de su contrato. Tal es así que hubo una respuesta contundente, pretendiendo seguir trabajando para volver, la cual encontró una negativa clara.

Con jugadores en parte de pago, Boca lanzó su primera oferta por Sebastián Villa

Boca ya emitió una oferta formal a Independiente Rivadavia para negociar por el pase de Villa. En esta primera propuesta, en Brandsen 805 apostaron por una combinación entre dinero y jugadores en parte de pago.

La propuesta consta de 4 millones de dólares y una lista de futbolistas que la Lepra mendocina puede elegir para incluir en la operación. Entre los nombres aparecen Lucas Janson, Marcelo Weigandt y Agustín Martegani, entre otras opciones.

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En Mendoza rechazaron esta primera oferta. No están interesados en que haya jugadores en esta operación y solo priorizan el dinero para soltar a su futbolista estrella. A pesar de ello, se mostraron dispuestos a negociar con Boca para llegar a buen puerto.

Matías Satas extendió su contrato con Boca

A través de una de las cuentas oficiales, el Xeneize confirmó la renovación del vínculo del juvenil Matías Satas. El defensor central de 18 años firmó hasta diciembre de 2029, dos años más con respecto a lo que tenía en su actual contrato con el club.

El futbolista es una pieza importante de la Reserva y es del gusto de Arruabarrena. Por ello, Satas aspira a tener alguna oportunidad de debutar en la Primera División del club de la Ribera próximamente.