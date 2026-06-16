Boca hoy: el precio que pidieron por Villa, los juveniles que podrían subir y más

A la espera de la presentación oficial de Rodolfo Arruabarrena, Boca ya trabaja en el mercado de pases y en el inicio de la pretemporada de cara a la segunda parte del año futbolístico. Además, Independiente Rivadavia ya le puso precio a Sebastián Villa.

Independiente Rivadavia le puso precio a Villa

A la espera de que el plantel regrese a los entrenamientos con Rodolfo Arruabarrena a la cabeza, la dirigencia de Boca ya se encuentra trabajando en el mercado de pases en búsqueda de refuerzos que le den un salto de calidad al plantel de cara a la segunda parte de la temporada.

En este sentido, uno de los principales apuntados es Sebastián Villa. El delantero colombiano que pasó por el club entre 2018 y 2023, podría regresar ya que iniciaron las primeras conversaciones e Independiente Rivadavia de Mendoza, club dueño de su pase, le puso una cifra.

Los juveniles de Boca que el Vasco Arruabarrena tendría en cuenta

Ya se sabe que Rodolfo Arruabarrena es el nuevo director técnico de Boca y será presentado oficialmente en los próximos días para iniciar su segundo ciclo. En ese sentido, ya comenzó a renovar el plantel que tendrá a disposición y planea subir muchos juveniles para tener mayores futbolistas bajo su órbita, al menos durante la pretemporada antes del arranque del segundo semestre.

Cabe recordar que el Xeneize le rescindió el contrato a Nicolás Orsini hace apenas unos pocos días y también se concretó la salida de Ander Herrera, en buenos términos y hasta con un video de despedida hacia los hinchas. Además, con el buen antecedente de Tomás Aranda todavía en la retina, el Vasco apela a encontrar las potenciales soluciones en la cantera azul y oro.

Los hinchas de Boca dieron su veredicto sobre la posible vuelta de Villa

A la espera de que el plantel regrese a los entrenamientos con Rodolfo Arruabarrena a la cabeza, la dirigencia de Boca ya se encuentra trabajando en el mercado de pases en búsqueda de refuerzos que le den un salto de calidad al plantel de cara a la segunda parte de la temporada.

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Teniendo en cuenta esta situación, Bolavip realizó una encuesta a los hinchas de Boca para conocer su postura ante la posibilidad de que el delantero regrese al club por una importante erogación económica, teniendo en cuenta que años atrás se marchó en libertad de acción y en conflicto.