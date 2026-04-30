Boca hoy: la acusación de Gerson, piden por Sebastián Villa y más

Boca se entrena pensando en la visita a Central Córdoba, pero mirando de reojo la Copa Libertadores. Claudio Ubeda prepara un equipo alternativo pensando en el duelo ante Barcelona, que cayó ante Universidad Católica y causó un triple empate en el grupo. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Navarro Montoya pide a Villa por encima de Dybala

uno de los nombres que están en carpeta es el de Paulo Dybala, quien aún debe definir su situación ya que finaliza su contrato con Roma y podría marcharse como jugador libre. Sobre esto, una gloria del Xeneize como lo es Carlos Navarro Montoya, dejó una curiosa afirmación.

Es que en Picado TV, el ex arquero del elenco de la Ribera explicó que Juan Román Riquelme y compañía deben buscar a Sebastián Villa en lugar de Dybala, ya que según sus afirmaciones por sus características futbolísticas será más importante para el elenco de Claudio Úbeda.

Fabrizio Romano rompió el silencio sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca

La posible llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors mantiene expectante a todo el fútbol argentino y ahora llegó la palabra de Fabrizio Romano. El periodista italiano, especializado en el mercado de pases de Europa, rompió el silencio sobre el futuro de la Joya.

En el medio de las versiones que circulan tanto en Argentina como en Roma, el propio corresponsal dio su información al respecto. En plena madrugada en Sudamérica, se pronunció a través de su cuenta de X, en donde cuenta con más de 27 millones de seguidores.

Gerson: ”Boca vino a jugar sucio”

Las tensiones entre Boca y Cruzeiro por lo que fue el partido del último martes por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores no bajan. Es que tras un partido que tuvo varios duelos entre los protagonistas, las declaraciones mantienen vivo el encono que tendrá su segunda parte en la Bombonera el próximo 19 de mayo.

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Quien brindó su versión de los hechos fue Gerson, que lejos de querer tranquilizar el ambiente le tiró más leña al fuego con frases bastante picantes. “Ellos vinieron a provocar y a jugar sucio y nosotros hicimos lo mismo, pero fuimos más inteligentes, por eso se quedaron sin un jugador”, lanzó el mediocampista del Cruzeiro en zona mixta.

En México aseguran que Boca eligió a Antonio Mohamed para reemplazar a Claudio Úbeda como técnico

Claudio Úbeda todavía no renueva, y desde México incluyen a Boca entre los equipos interesados en contratar al actual entrenador del Toluca: Antonio Mohamed. Así lo advirtió el medio mexicano Récord, que afirmó que el Xeneize, Rayados de Monterrey y Cruz Azul tienen al ‘Turco’ como objetivo.

“Toluca apostó fuerte por la Concacaf, en parte están convencidos de que si son campeones, el Turco podría quedarse hasta diciembre para dirigir a los escarlata en la Copa Intercontinental. Sin embargo, la derrota de ayer en Los Ángeles complica el objetivo”, expresó Francotirador en su columna de Diario Récord.

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“Mientras tanto, Cruz Azul, Rayados y Boca Juniors se frotan las manos esperando lanzarle una oferta a Tony para convencerlo de cambiar de aires“, completa el medio. Mohamed tiene contrato por lo que resta de la temporada, pero está en un momento crucial, atravesando las semifinales de Concachampions con el conjunto mexicano, y de su resultado en el torneo, bien podría depender su continuidad.

Carlos Tevez llenó de elogios a Paredes y explicó porqué puede ser ídolo: “A Boca se vuelve en plenitud”

En una entrevista exclusiva con TyC Sports, Carlitos hizo hincapié en el volante. “A Boca se vuelve en plenitud“, sentenció Tevez en una primera instancia. Pocos segundos más tarde, el Apache redobló la apuesta y fue por más. “Leo Paredes lo hizo muy bien en el peor momento porque Boca no arrancaba y él le supo dar esa vuelta de rosca“, manifestó el ex delantero.

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Inmediatamente después, el actual director técnico de Talleres de Córdoba, fue muy tajante con su opinión y no dio lugar al debate o a alguna incertidumbre. “Si querés ser ídolo de Boca hay que volver en plenitud, no para lo último de tu carrera“, expresó sin titubear enalteciendo lo hecho por Paredes a mediados de 2025. “Si no, no te da y vas a pasar de largo“, deslizó también.