Carlos Tevez llenó de elogios a Paredes y explicó por qué puede ser ídolo: “A Boca se vuelve en plenitud”

No caben dudas de que la llegada de Leandro Paredes al fútbol argentino le cambió la cara por completo a Boca como equipo, en un momento realmente adverso. En ese sentido, Carlos Tevez se refirió al regreso del campeón del mundo, lo llenó de elogios por su vuelta en plenitud física y dejó un mensaje contundente a todos aquellos futbolistas que militan en el exterior.

Cuando el mediocampista de la Selección Argentina optó por retornar, el Xeneize acumulaba una de las peores rachas de su historia de partidos sin conocer la victoria entre todas las competiciones. Desde allí, el conjunto de la ribera modificó drásticamente su versión sobre el campo de juego y ahora es uno de los candidatos a quedarse con la Copa Libertadores 2026 por su jerarquía.

Leandro Paredes, capitán de Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con TyC Sports, Carlitos hizo hincapié en el volante. “A Boca se vuelve en plenitud“, sentenció Tevez en una primera instancia. Pocos segundos más tarde, el Apache redobló la apuesta y fue por más. “Leo Paredes lo hizo muy bien en el peor momento porque Boca no arrancaba y él le supo dar esa vuelta de rosca“, manifestó el ex delantero.

Inmediatamente después, el actual director técnico de Talleres de Córdoba, fue muy tajante con su opinión y no dio lugar al debate o a alguna incertidumbre. “Si querés ser ídolo de Boca hay que volver en plenitud, no para lo último de tu carrera“, expresó sin titubear enalteciendo lo hecho por Paredes a mediados de 2025. “Si no, no te da y vas a pasar de largo“, deslizó también.

Leandro Paredes, capitán de Boca. (Getty Images)

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En cuanto al fuerte impacto que generó en el juego colectivo sobre el césped, Carlitos fue claro. “Vemos mucho en la cancha que hizo crecer al equipo y a los compañeros que tiene al lado“, sostuvo el nacido en el Barrio Ejército de Los Andes. “Por algo se estaba hablando del mejor mediocampo de Boca en mucho tiempo“, insistió nuevamente el ex Manchester United y City.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Si no fuese por el último partido venían con un envión importante“, destacó sobre la reciente derrota ante Cruzeiro por la Copa Libertadores. “Pero también es gracias a él, que le dio al equipo una impronta“, volvió a resaltar sobre el rol fundamental que cumple como líder y figura futbolística.

Carlos Tevez, en su regreso a La Bombonera. (Getty Images)

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