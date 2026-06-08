El Vasco fue el elegido por la dirigencia y en los próximos días asumirá como DT del Xeneize en lo que será su segundo ciclo en el club.

El pasado jueves 28 de mayo, Boca cayó ante Universidad Católica en condición de local y quedó eliminado de la Copa Libertadores, eso trajo con sí que la dirigencia del Xeneize decida no renovar el contrato de Claudio Úbeda. La salida del Sifón se hizo efectiva unos días después y allí comenzó la danza de nombres, pero finalmente el elegido fue Rodolfo Arruabarrena, quien ya tuvo un primer ciclo en el club entre 2014 y 2016.

El Vasco recibió la propuesta hace unos días y no dudó en aceptar, aunque tuvo que solucionar algunas cuestiones familiares para hacer efectivo su arribo. En los próximos días llegará al país y comenzará a trabajar. Cabe recordar que el plantel está de vacaciones y que la pretemporada empezará el 18 de junio.

Una vez que se confirmó la noticia, en las redes sociales hubo reacciones dispares. Muchos hinchas se mostraron conformes con la decisión, entendiendo que el Vasco es un hombre de la casa, que lo ganó todo como jugador y que en su primer ciclo como entrenador consiguió un campeonato local y una Copa Argentina.

Por otro lado, también hubo muchos que cuestionaron su llegada por no haber dirigido a clubes de renombre tras su salida de Boca. Además, muchos de los comentarios apuntaban contra Juan Román Riquelme por la elección. En cambio otros, solamente pedían un recambio importante en el plantel, dejando en claro su enojo con los jugadores luego de un primer semestre irregular.

Rodolfo Arruabarrena será el entrenador de Boca. (Foto: Getty).

Así reaccionaron en las redes los hinchas de Boca a la llegada del Vasco

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