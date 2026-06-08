River hoy: llega Arambarri, respuesta de Tigres por Correa y a la carga por Deossa

Todas las novedades del Millonario de este lunes 8 de junio, con el foco puesto en el armado del plantel para el segundo semestre.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 8 de junio de 2026, con el foco puesto en el mercado de pases. El Millonario concretó la llegada de Mauro Arambarri, la respuesta de Tigres ante el interés por Ángel Correa, charlas con Real Betis por Nelson Deossa y la incertidumbre de Lucas Martínez Quarta de cara a un posible llamado para sumarse a la Selección Argentina y jugar el Mundial.

River comprará el 100% del pase de Aramabarri

Luego de varios días de negociaciones, finalmente River concretó la llegada de Mauro Arambarri. Con el claro objetivo de renovar el plantel heredado, Eduardo Coudet ya tiene a su segundo refuerzo para comenzar el segundo semestre de la temporada 2026, en la que buscará terminar de pulir su idea de juego y que el equipo lo demuestre sobre el campo de juego.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Arambarri será nuevo refuerzo de River. Para continuar con la renovación del plantel, hay acuerdo verbal para que su llegada al conjunto de Núñez se concrete de forma inmediata. En ese sentido, se espera que se haga oficial en las próximas 48 horas, es decir antes del miércoles, tal como es la planificación que piensan desde ambas partes.

Un dato importante a tener en cuenta es que firmará contrato hasta diciembre de 2029, o sea que tendrá vigencia por tres años y medio. Sin embargo, hay que aclarar que el monto total es de 6 millones de dólares ya que finalmente el Millonario compra el 100% del pase y no el 50% como se suponía. Así las cosas, solamente restan detalles burocráticos para su arribo al club.

Mauro Arambarri. (Foto: Getty).

Tigres y River, lejos en los números por Ángel Correa

Ya presentó a Nicolás Otamendi y concretó la llegada de Mauro Arambarri, pero es solo el principio del ‘mercado de pases agresivo’ que prometió Stéfano Di Carlo. En ese sentido, River presentó una oferta formal para comprar a Ángel Correa y dar un verdadero salto de calidad en el plantel profesional, de cara al comienzo del segundo semestre de la temporada 2026.

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Cabe recordar que el Millonario tiene un acuerdo verbal con el delantero, en el que le igualará el salario que percibe en México actualmente, lo que significa una gran inversión financiera. Por otro lado, le ofreció un contrato a largo plazo para asegurárselo por varios años, aunque aún no se definió la duración. Además, Tigres pretende recibir 14 millones de dólares para venderlo.

Según pudo saber BOLAVIP, Tigres rechazó la oferta de River. Aunque en principio se desconoce el monto de la propuesta enviada en las últimas horas, la realidad marca que están muy lejos en el dinero. Mientras que desde México buscan embolsar una fuerte suma, en Núñez comenzaron con un monto claramente menor, pero esto es el principio de la negociación.

Ángel Correa. (Foto: Getty).

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El Millonario va por Nelson Deossa

Desde hace unos días que el nombre de Deossa sobrevuela el mundo River, pero recién este lunes comenzaron las charlas formales tanto con el futbolistas como también con el club que es dueño de su pase: Real Betis Balompié. Luego de un semestre complicado en el elenco andaluz por cuestiones alejadas de lo futbolístico, en Núñez ya iniciaron las gestiones para cumplir con el deseo de Coudet.

Deossa dejó una gran impresión en el Mundial de Clubes cuando enfrentó a River con Rayados. El mediocampista colombiano fue determinante para el funcionamiento de su equipo y fue la gran figura del partido que terminó en empate. Cabe recordar que los mexicanos avanzaron a octavos de final y los de Gallardo se quedaron afuera en fase de grupos.

Nelson Deossa podría llegar al Millonario. (Foto: Getty).

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¿Martínez Quarta al Mundial?

Lionel Scaloni confirmó que el futbolista que no esté al 100% físicamente saldrá de la lista de convocados al Mundial. Balerdi se desgarró y será reemplazado, todavía resta saber quién será el futbolista que ingrese por él en la nómina y entre las opciones aparece Lucas Martínez Quarta, quien ya formó parte del ciclo Scaloni y conquistó la Copa América en dos oportunidades. El otro firme candidato es Marcos Senesi.

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