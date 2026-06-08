Boca hoy: vuelve Arruabarrena, el deseo de Paredes con Neymar y más

Tras la salida de Claudio Úbeda, Boca cerró la llegada de Rodolfo Arruabarrena para que sea el nuevo entrenador del primer equipo y ya tiene definido a su cuerpo técnico. Además, Leandro Paredes habló sobre su futuro y el deseo que tiene con Neymar.

Rodolfo Arruabarrena es el nuevo técnico de Boca

Boca se encontraba en plena búsqueda de un entrenador para reemplazar a Claudio Úbeda, a quien no le renovaron el vínculo. Y luego de que diferentes nombres formaran parte de la lista de candidatos, Juan Román Riquelme se inclinó por Rodolfo Arruabarrena.

Entre las opciones que aparecían con chances de ponerse al frente del plantel xeneize, la que más seducía al presidente era el Vasco Arruabarrena. De hecho, BOLAVIP pudo confirmar que fue él mismo quien lo llamó tras saber que estaba libre porque su último trabajo fue al frente de Al-Taawoun, en Arabia Saudita. La idea de Boca es que Arruabarrena llegue al país entre el viernes y el próximo fin de semana para terminar de sellar su vínculo hasta diciembre de 2027 y comenzar a trabajar de cara al inicio de la pretemporada.

Cómo estará conformado el cuerpo técnico del Vasco Arruabarrena en Boca

Rodolfo Arruabarrena será el nuevo entrenador de Boca y comenzará en los próximos días su segundo ciclo al frente del club con contrato hasta diciembre de 2027, en línea con el final del actual mandato de Juan Román Riquelme. Y, tal como ocurrió durante su primera etapa, el Vasco no llegará solo: estará acompañado por un grupo de trabajo integrado por nombres de extrema confianza y con pasado dentro del mundo xeneize.

Ante la idea de que el DT llegue al país entre viernes y sábado, la intención en el club es que tanto él como su cuerpo técnico ya se encuentren trabajando en Ezeiza antes del inicio de la pretemporada, pautado para el próximo 18 de junio. Bajo ese contexto, en Boca empiezan a delinear también el regreso de caras conocidas.

Leandro Paredes y la ilusión de ver a Neymar en Boca

Desde que Neymar regresó al Santos estuvo envuelto en lesiones y comentarios de todo tipo. Por lo que la versión futbolística que se esperaba de él, por lo menos por el momento, no se vio. De hecho, hasta casi se queda afuera de la lista de convocados de la Selección de Brasil para la Copa del Mundo 2026, pero finalmente Carlo Ancelotti decidió escuchar al clamor popular.

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En el plano de las utopías, el que también se juega unas fichas es Boca, dado que Leandro Paredes, Edinson Cavani y Ander Herrera fueron compañeros de Ney en el PSG. Y a propósito, Paredes, en una charla con el Pollo Álvarez, advirtió: ”Neymar es de Boca. Ojalá que venga, lo vuelvo loco”.

Mauro Zárate contó cómo llegó a Boca

El apellido Zárate resuena en los pasillos de Vélez hace décadas. Las cuatro hermanos -Sergio, Ariel, Rolando y Mauro, se formaron allí y, con distintos matices, dejaron su huella en el club. El escándalo sacudió a la familia a mediados de 2018, cuando Mauro optó por dejar el club para ir a jugar a Boca.

No fue el primero de los hermanos Zárate en pasar a otro club del fútbol argentino, pero sí el más polémico. Mauro había regresado de Europa a comienzos de año y la frase que lo dejó expuesto fue que dijo que en Argentina no vestiría otra camiseta.