Luego de un primer semestre complejo desde el juego y con un plantel que no estuvo a la altura, en River se esperaban cambios importantes de cara a la segunda mitad del año. Stefano Di Carlo fue tajante y anunció que saldrían alredor de 15 futbolistas y llegarían entre 5 y 7. Nicolás Otamendi fue el primero en confirmarse, Mauro Aramabarri el segundo y ahora el Millonario va por otro volante: Nelson Deossa.

Desde hace unos días que el nombre de Deossa sobrevuela el mundo River, pero recién este lunes comenzaron las charlas formales tanto con el futbolistas como también con el club que es dueño de su pase: Real Betis Balompié. Luego de un semestre complicado en el elenco andaluz por cuestiones alejadas de lo futbolístico, en Núñez ya iniciaron las gestiones para cumplir con el deseo de Coudet.

Deossa dejó una gran impresión en el Mundial de Clubes cuando enfrentó a River con Rayados. El mediocampista colombiano fue determinante para el funcionamiento de su equipo y fue la gran figura del partido que terminó en empate. Cabe recordar que los mexicanos avanzaron a octavos de final y los de Gallardo se quedaron afuera en fase de grupos.

¿Qué le puede aportar Deossa a River?

El mediocampista de 26 años puede ocupar varios roles en la mitad de la cancha. Puede acompañar a Aníbal Moreno como doble cinco, puede jugar unos metros más adelantado y hasta puede moverse por las bandas. Coudet quiere un mediocampo dinámico, con jugadores polifuncionales y con mucha movilidad y Deossa se adapta a ese estilo.

Nelson Deossa. (Foto: Getty).

La trayectoria de Nelson Deossa

Independiente Yumbo

Estudiantes de La Plata

Junior de Barranquilla

Atlético Nacional

Pachuca

Monterrey

Real Betis

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