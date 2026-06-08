La tranquilidad de Lionel Scaloni con Nico Paz de cara al Mundial

El futbolista del Como llegó con una molestia a la concentración de la Selección Argentina. No obstante, ya la superó y está a disposición del entrenador.

Una de las preocupaciones de Lionel Scaloni al momento de conformar la lista de la Selección Argentina para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 fue Nico Paz. El jugador del Como 1907 se presentó con una minifractura en la rodilla izquierda que se le originó por un golpe que recibió el 10 de mayo frente al Hellas Verona.

Por eso, durante la primera semana de concentración de la Albiceleste en tierras norteamericanas, el nacido en Santa Cruz de Tenerife no fue exigido. Realizó trabajos diferenciados a la espera de que el cuerpo médico viera su evolución. Y para suerte tanto del propio protagonista como del combinado nacional, la recuperación cumplió su ciclo.

Nico Paz ya pudo practicar con total normalidad junto al resto de sus compañeros de la Selección Argentina durante la jornada del domingo. Con lo cual, este martes se perfila para sumar minutos frente a Islandia en Alabama, en lo que será el último amistoso con el que Lionel Scaloni ensayará con la mente puesta en Argelia.

De hecho, si todo transcurre como se espera, Paz (que tras el Mundial posiblemente continúe su carrera en el Real Madrid, club en el que se formó y debutó en primera división) tendría su debut mundialista el próximo martes 16 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City.

Nico Paz estará a disposición de Scaloni para el amistoso vs. Islandia. Getty Images.

Las otras preocupaciones de la Selección Argentina

La Selección Argentina todavía está a la espera de la rehabilitación de, por lo menos, 5 jugadores. Ellos son: Dibu Martínez, que está luchando contra la fractura en el dedo anular de su mano derecha; Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, que están desgarrados; Leandro Paredes, con una sobrecarga muscular, y Julián Alvarez con un esguince de tobillo.

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Cabe recordar que el viernes, en la previa del encuentro con Honduras en Texas, la AFA confirmó la baja de Leonardo Balerdi a causa de un desgarro. Al respecto, Lionel Scaloni comentó que esperaría al post con Islandia para tomar una decisión con su reemplazante en la nómina de los 26 convocados para la Copa Mundial 2026.

En síntesis