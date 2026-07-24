El futbolista fue reconocido por los hinchas luego de su buen desempeño en La Bombonera.

La victoria de Boca sobre O’Higgins dejó varios puntos altos y uno de ellos fue muy ponderado por los hinchas. El reestreno de Dylan Gorosito como titular en Primera División fue aprobado con creces por los simpatizantes, que quedaron conformes con su rendimiento en el campo de juego.

El marcador de punta de 20 años venía destacándose en Reserva, en un puesto que fue una debilidad en el plantel superior a lo largo del primer semestre de 2026. Rodolfo Arruabarrena confió en él luego de la lesión de Leandro Lozano, uno de los refuerzos de este mercado de pases, y cumplió.

“Gorosito llegó para quedarse”, “es un muy buen lateral”, “con rodaje puede ser clave”, “un futuro gigante“, fueron algunas de las frases que utilizaron los hinchas de Boca para ponderar el buen trabajo del marcador de punta, que se perfila para repetir titularidad el fin de semana.

Cabe recordar que no fue el debut de Dylan Gorosito en Primera División, pero sí su primera aparición después de mucho tiempo. El jugador había disputado 45 minutos en 2024, bajo las órdenes de Diego Martínez. Además, el Vasco lo hizo jugar un rato en el choque ante Sarmiento por la Copa Argentina.

Los elogios de los hinchas de Boca para Gorosito

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Arruabarrena destacó a tres figuras más

El Vasco se refirió a los dos refuerzos que fueron titulares este jueves: “Álvaro (Montero) respondió, es su primer partido en la cancha de Boca. Dio esa seguridad que buscamos. Juego aéreo, con los pies y tapando esa pelota que tenía que tapar”.

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“(Villa) Por momentos, el campo no ayudaba mucho. Es desequilibrio, velocidad, uno contra uno. Se va a ir conociendo con sus compañeros y eso va a ayudar a las sociedades dentro del campo”, siguió con el extremo colombiano.

Además, valoró el aporte de Aranda: “Tomi es el 10. El pibe que va aprendiendo y que tiene unas ganas terribles. Ojalá que siga ese crecimiento y lo podamos ayudar. Habla bien de las inferiores. Están mostrando hambre y eso es importante para el fútbol actual”.

Cuándo vuelve a jugar Boca

Lo siguiente en el calendario del Xeneize es el debut por el Torneo Clausura 2026. El próximo domingo, a las 19.30, Boca visitará a Deportivo Riestra. Posteriormente, el jueves 30 de julio, se disputará la vuelta de la serie ante O’Higgins en territorio chileno.